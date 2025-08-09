¿Cuándo será el estreno de Alcaraz en Cincinnati?

Carlos Alcaraz volverá a saltar a las pistas de tenis para competir después de haber estado ausente en el Masters 1000 de Toronto. El último partido jugado por el murciano fue la final ante Sinner, en la que cayó derrotado en Wimbledon cediendo así el trono del trofeo al tenista italiano, número uno del mundo.

El tenista de El Palmar jugará su primer partido en el torneo de Masters 1000 en el estado de Ohio el próximo domingo 10 de agosto, aunque el horario todavía no se conoce. El debut será ante el bosnio Damir Dzumhur, nº56 del mundo, al que ya se enfrentó en la edición de este mismo Roland Garros y empujó al español a un cuarto set en tercera ronda.

El posible camino

Cincinnati será para el murciano el primer torneo en pistas rápidas desde marzo en Miami, donde cayó en el estreno con David Goffin. En tercera ronda, la lógica le emparejaría con Griekspoor o con Medjedovic. Los octavos de final le medirían con Mensik, pero también podría ser Shapovalov su rival. En los cuartos de final, los principales cabezas de serie son De Miñaur y Rublev. Para las semifinales, un posible duelo con Alexander Zverev o tal vez con Shelton.

Los próximos partidos de Carlos Alcaraz serían el martes 12, el miércoles 13, el viernes 15, el sábado 16 y el lunes 18, si llega a la final. Por otro lado, Jannik Sinner, debutará contra Daniel Elahi Galán este 9 de agosto a las 19:20. A partir de ahí su camino le llevaría, siempre en teoría y si logra avanzar, a Diallo, Tommy Paul, Musetti y Fritz o Rune.