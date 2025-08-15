LaLiga empieza este viernes y hay numerosos equipos con falta de jugadores inscritos por diferentes motivos. Uno de ellos es el FC Barcelona, que ha tenido problemas a lo largo del mercado de fichajes. La situación económica del club de la Ciudad Condal no remonta temporada tras temporada y este verano, después de incorporar a Joan García, Marcus Rashford y Ronnie Bardghji, no ha sido menos.

Tanto es así que apenas 24 horas antes de su estreno liguero frente al RCD Mallorca, Hansi Flick no puede contar con las nuevas incorporaciones, pero tampoco con Wojciech Szczesny, Gerard Martín, Marc Bernal o Héctor Fort. La pequeña ventaja es que hay jugadores como Bardghji, Bernal y Fort a los que pueden registrar con ficha del filial para poder jugar los primeros encuentros.

La tensión vivida en las últimas semanas con el portero Ter Stegen finalmente parece algo más calmada y, por el momento, el Barcelona transmitió este jueves que podrá utilizar el 80% del salario del alemán para inscribir a Joan García, lo que significa que su registro está garantizado hasta final de temporada y no se expondrá a una ‘desinscripción’ en enero como Dani Olmo o Pau Víctor la temporada pasada.

Lo cierto es que hasta este viernes no será oficial el registro en la web de LaLiga después de que el Barça comunicase el miércoles a última hora que la comisión médica de LaLiga daba el visto bueno al informe médico que certificaba la baja de larga duración de Ter Stegen, firmada finalmente por el capitán azulgrana.

Pero, ¿qué sucede con Rashford? Que la inscripción no se hiciera efectiva el jueves responde a que el club blaugrana decidió luchar también para que entrara Rashford, que se beneficiaría del aval de la junta, que se está estudiando en LaLiga.

La de Joan García es la buena noticia de los últimos días en el Barça, porque el resto de inscripciones está en el aire con vistas al partido de Mallorca. De hecho, en el club azulgrana consideran muy difícil que Szczesny y Gerard Martín puedan ser inscritos antes de este sábado por la tarde, el tiempo límite para registrar a los jugadores cuando se entreguen al colegiado las fichas de los jugadores convocados para el Mallorca-Barça.

Aval de siete millones

No hay que pasar por alto que el FC Barcelona aprobó este miércoles presentar un aval de siete millones de euros a LaLiga para paliar una desviación que había del plan de viabilidad. Pero la documentación todavía tiene que llegar a la patronal. Por si no fuera poco, todavía no ha llegado el visto bueno de la auditora del club a la palanca de 100 millones de euros de los asientos VIP; y tampoco se ha informado sobre si LaLiga ha registrado los diez millones que el Barça ingresará esta temporada del acuerdo con la República del Congo.

El Barça también está intentando rubricar las renovaciones de Koundé y De Jong, que firmarán contratos diferidos que también generarán ‘fair play’, y, por otro lado, en las oficinas del Barça hay pesimismo alrededor de las inscripciones de Szczesny, Gerard Martín. En el caso de que no entrara la inscripción del inglés, Flick podría tener un problema si se confirma la baja de Robert Lewandowski porque el Barça sólo contaría con Ferran para jugar en la posición de nueve y no tendría revulsivo posible.