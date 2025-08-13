El FC Barcelona ha dado este miércoles un paso muy importante para poder operar en la regla 1:1. La Junta directiva ha aprobado por unanimidad en una reunión extraordinaria el aval de siete millones de euros que servirá para equilibrar las cuentas tras el desfase descubierto en lo números de la temporada pasada.

Este aval se debe pedir porque el club se había excedido en el gasto y, este aumento del gasto influye en el ‘fair play’ financiero del primer equipo de fútbol. Pero, con el aval aprobado hoy se ajustan las cuentas y da un paso más para la inscripción de nuevos jugadores. Pero, durante la reunión, también se ha estudiado la petición de otro aval para inscribir jugadores, aunque no debería ser necesario si LaLiga aprueba la operación de la venta de los asientos VIP en los próximos días.

Sin embargo, este nuevo crédito de siete millones no podrá ser utilizado por el momento. No obstante, si LaLiga hace caso al auditor blaugrana, dará por buena la operación y el Barça pasará de forma inmediata a la regla del 1:1 pudiendo inscribir a todos sus fichajes y también dando dorsal a Marc Bernal y Gerard Martín, que pasan del filial al primer equipo.