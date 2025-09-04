Las historias detrás de los fichajes que nunca se hicieron: no todo fueron papeles que llegaron tarde

7 / 10

Datos que no coincidían

En el verano de 2010, el Depor quiso hacerse con los servicios de Javito procedente del Aris de Salónica. Aunque el equipo de La Coruña envió la documentación en tiempo, no efectuó el pago hasta el día 1 de febrero. El Aris, que había dicho que no enviaría los papeles hasta cobrar, mandó los papeles a FIFA el 2 de febrero. Además, indicó que se trataba de un trasferencia y no de una cesión. Cuando FIFA comprobó ambos datos aportados por los distintos clubes, no coincidían y decidió no otorgar el tránsfer al futbolista.