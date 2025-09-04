Las historias detrás de los fichajes que nunca se hicieron: no todo fueron papeles que llegaron tarde
Desde los 14 segundos que impidieron a Adrien Silva convertirse en futbolista del Leicester, hasta el momento en que Meme Ochoa se marchó a por un café y no regresó.
Problemas al ser extracomunitario
En agosto de 2014, Nicolás Otamendi tenía todos los papeles en orden y las cantidades acordadas, pero el Valencia encontró un problema al introducir los datos en el FIFA Transfer Matching System (TMS) – lugar en el que se registran las transferencias de los jugadores –. Al ser extracomunitario, el conjunto ché no pudo realizar la inscripción a tiempo y Otamendi se marchó del Oporto al Atlético Mineiro brasileño cedido durante un año.
Un minuto tarde
En enero de 2015, Levante y Fulham llegaron a un acuerdo para que Bryan Ruiz jugara cedido en el conjunto valenciano hasta el 30 de junio de 2015. El problema se produjo en el momento de notificar el fichaje a la FIFA a través del TMS ya que las fechas del término del préstamo no coincidían. El Fulham se equivocó y puso 30 de junio de 2016, al ingresar de nuevo para realizar la inscripción correctamente, terminaron de hacerlo casi un minuto después de que cerrase el mercado.
A pesar de presentarse a la afición
En abril de 2021, Cruzeiro y Envigado FC emitieron un comunicado conjunto para informar del acuerdo para la transferencia del colombiano Yeison Guzmán. Incluso, el futbolista envió un mensaje a los hinchas del Cruzeiro a través de un vídeo. Sin embargo, no llegó a debutar con el equipo. Días más tarde de oficializarse el acuerdo, como resultado de un cambio en las condiciones del contrato, Yeison dio un paso atrás y firmó con el Atlético Nacional. Por ello, Cruzeiro demandó al colombiano ante la FIFA.
El fax que no llegó a tiempo
El hecho ocurrió en el verano de 2015, Real Madrid y Manchester United se enredaron en las negociaciones y, finalmente, los papeles que convertían a De Gea en portero del equipo madrileño fueron entregados pasada la medianoche y finalizado el mercado de fichajes. Este afectó a Keylor Navas, que no pudo fichar por el conjunto inglés.
Apurar demasiado
En el verano de 2013, el Real Madrid esperó hasta el último momento para ceder a Fabio Coentrao al Manchester United. Los blancos también querían encontrar un recambio para el lateral izquierdo antes de realizar la operación, por ello apuraron. Cuando finalmente llegaron a un acuerdo, los documentos se entregaron demasiado tarde al sistema FIFA de transferencias y la organización no aceptó el movimiento.
Alegando motivos personales
En julio de 2025, Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, pasó la temporada 24/25 cedido en el Sevilla. En las últimas semanas del mes de julio, cuando parecía que el futbolista se marcharía al Trabzonspor, Saúl admitió que la operación se había paralizado por “asuntos personales". Finalmente, terminó aterrizando en el Flamengo para ponerse a las órdenes de Filipe Luis.
Datos que no coincidían
En el verano de 2010, el Depor quiso hacerse con los servicios de Javito procedente del Aris de Salónica. Aunque el equipo de La Coruña envió la documentación en tiempo, no efectuó el pago hasta el día 1 de febrero. El Aris, que había dicho que no enviaría los papeles hasta cobrar, mandó los papeles a FIFA el 2 de febrero. Además, indicó que se trataba de un trasferencia y no de una cesión. Cuando FIFA comprobó ambos datos aportados por los distintos clubes, no coincidían y decidió no otorgar el tránsfer al futbolista.
Prioridad a un café
El último día en el verano de 2025, Memo Ochoa viajó hasta Burgos para ultimar los flecos del contrato para ocupar la portería. El mexicano solicitó a la entidad realizar unas modificaciones y, antes de proceder a la firma, decidió salir aparentemente a por un café. El guardameta no regresó ni respondió a las llamadas del club. Su entorno ha matizado a MARCA que el Burgos “cambió la cifra del contrato de forma repentina y a la baja".
Por 14 segundos
En verano de 2017, el traspaso de Adrien Silva del Sporting de Portugal al Leicester no pudo efectuarse por 14 segundos, los que tardó en llegar la documentación al TMS. El fichaje se había cerrado por 24 millones, aunque el Leicester apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo, no hubo vuelta atrás y Silva terminó fichando cuatro meses más tarde.
El dueño del club se opone
En verano de 2025, Javi Galán lo tenía todo encarrilado para marcharse al Nottingham Forest. El futbolista, a través de sus agentes, había llegado a un acuerdo para marcharse a la Premier, pero unas tres horas antes del cierre del mercado, todo cambió. El dueño del conjunto inglés, Marinakis, frenó la operación y Galán permanecerá a las órdenes de Simeone.