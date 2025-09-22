Xabi Alonso centra el foco en el Levante y evita pronunciarse sobre el Balón de Oro

El Real Madrid afronta este martes el partido en el estadio Ciutat de València frente al Levante, a las 21:30 horas. El equipo llega a la cita con un balance perfecto en el inicio de temporada: seis victorias en seis encuentros oficiales, cinco en LaLiga y una en la Champions League. En la rueda de prensa previa al encuentro liguero, Xabi Alonso destacó la importancia del choque: "Mañana tenemos partido contra el Levante, y cada partido es muy importante", afirmó con contundencia.

El entrenador realizó un repaso al momento actual del conjunto blanco y subrayó que, pese a los buenos resultados, el equipo se encuentra en un proceso de construcción. "Estamos mejor, en el camino. Todavía podemos estar mejor. Tenemos que tener la ambición de querer más y de ser constantes", indicó.

En su análisis, remarcó que los resultados positivos deben servir como impulso, pero sin perder de vista que el grupo todavía necesita afianzar su identidad de juego: "Lo que ha pasado ya está y toca seguir. Siendo realistas de que estamos en una fase de construcción, mientras los resultados ayudan a ver que es un camino bueno. El equipo tiene que estar unido y jugar de manera colectiva para que todos se beneficien de ello", añadió.

Elogios al rival

El tolosarra dedicó unas palabras al Levante, un equipo al que considera peligroso por la calidad de sus delanteros y la fortaleza de su juego por bandas. Recordó los precedentes recientes en los que el conjunto valenciano puso en aprietos a rivales de entidad. "Cualquier visita es complicada. El Levante ya jugó bien contra el Betis, contra el Barcelona le puso muchas dificultades, con un entrenador muy competitivo. Mañana tendremos que jugar con calidad, ritmo, concentración… y estar preparados para lo que tenemos que hacer", valoró.

El encuentro supone una nueva oportunidad para que el Real Madrid consolide su liderato en la Liga, en un arranque en el que el equipo ha mostrado solidez y capacidad de adaptación a las exigencias de cada partido. El técnico admitió que Camavinga y Bellingham habían entrenado más y "podrían ser titulares" y restó importancia al cambio de Vinícius porque "cuando sustituyo a alguien lo llevo con naturalidad".

Además, Xabi Alonso habló sobre algunos de su jugadores como Carreras: "Hace pocos errores, está concentrado, es técnico y muy completo. Es sorprendente el impacto instantáneo que ha tenido. También tenemos a Fran, a Ferland y a David, pero su rendimiento está siendo excelente hasta ahora".

El Balón de Oro, un tema ajeno

Xabi Alonso fue preguntado por el premio individual más prestigioso del fútbol. El técnico descartó entrar en valoraciones sobre los posibles ganadores y dejó claro que no se plantea opinar: "Ya veremos qué pasa. Veo mucho fútbol, pero no es mi tema. No tengo que votar, veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado", señaló.

Tampoco quiso referirse a la decisión institucional del Real Madrid de no acudir a la gala, una postura que ya se produjo la pasada temporada tras no ser elegido Vinícius Júnior como mejor jugador pese a figurar entre los favoritos en los días previos.