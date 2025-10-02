Javier Tebas es de esas personas que no tiene pelos en la lengua… y hoy, en un acto en Madrid, ha vuelto a mostrarse contundente frente a los clubes-estado. El presidente de LaLiga ha vuelto a señalar al PSG y el Manchester City por sus prácticas económicas, muy diferentes a las que ejecutan a día de hoy los equipos españoles.

En cuanto Javier Tebas ha tomado la palabra en la jornada de Expansión y PKF Attest, ha defendido sin dudas el modelo de control económico existente en España y, como no podía ser de otra manera, ha aprovechado para denunciar la impunidad que tienen los clubes ingleses, especialmente el Manchester City o el PSG: "El fútbol es global y en esas competiciones europeas hay que enfrentarse a clubes que tienen otro sistema. O no tienen control económico o es distinto. Pero en Inglaterra ya están preocupados por el nivel de endeudamiento del fútbol inglés".

Pero no se ha quedado ahí y ha continuado asegurando que "es una competición que constantemente va a pérdidas. Tú puedes perder 1, 2 o 3 años, pero no 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 como el Manchester City, que lleva perdiendo dinero y haciendo trampas desde que existe el Manchester City con los nuevos dueños... o el PSG, que ha tenido pérdidas de 200 millones de euros durante siete años consecutivos".

Tebas, al igual que semanas atrás, ha vuelto a reconocer algunas deficiencias en el modelo español. Obviamente no todo puede ser perfecto…. El presidente de LaLiga se refiere a los palcos VIP, que no están tan desarrollados en nuestra Liga como en Alemania o Inglaterra. De hecho, según el presidente, "Los estadios españoles tienen un 4,3% de Palcos VIP, los de la Bundesliga un 9% y los de la Premier un 11,5%. Eso tenemos que corregirlo y es uno de los motivos del dinero de CVC. Tendrá solución calculo que en cuatro años".

Pero donde Tebas no tiene ninguna duda es respecto a las normas de control económico: "Realmente el control económico es la cuenta de la vieja, qué ingresos tengo, qué gastos tengo y qué deuda tengo que amortizar. Televisión, matchday, comercial... tenemos cuatro conceptos de ingresos. Somos el único sector que no se ha liquidado ningún club. Deber 700 millones de euros a la agencia tributaria daba un poco de vergüenza, ¿no?".

Además, el presidente de LaLiga ha aprovechado para defender el modelo español frente a los demás y lo comparó a cómo estaba hace unos años. "Hay más de 200 artículos, somos un sector que siempre va buscando la trampilla para conseguir saltarse, pero para eso tenemos las normas que son aprobadas por los clubes, cuidado".

Y se refirió también a cómo tras su llegada se centraron en pagar la deuda de los clubes e implantar el control económico, para lo que fue clave la venta centralizada de los derechos de televisión. "Cuando empezó la venta centralizada, se implantó un Fair Play financiero transitorio. Conseguimos ingresar 500 millones más en un año y eso nos permitió empezar a hacer el plan de reestructuración de la deuda y a la vez el Fair Play, porque si no hubiera existido el Fair Play financiero, esos 500 millones habrían ido a los jugadores, a los Ferraris, a los Porches, a los barcos y no a amortizar deuda pública".