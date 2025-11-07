La nueva España de De la Fuente sin Morata y con el regreso de Lamine, Fabián y Fornals

El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en España de la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.

De la Fuente deja fuera por segunda convocatoria consecutiva al capitán Álvaro Morata, titular en el Como en cuatro partidos entre las ventanas de la selección, y prescinde respecto a la última citación de Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos.

Causan baja por lesión Robin Le Normand y Pedri, y siguen fuera de la selección española por dolencias físicas Dani Carvajal, Rodri Hernández, Gavi y Nico Williams.

Cubre las ausencias De la Fuente dando continuidad a Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Borja Iglesias y Samu Aghehowa, todas las novedades de octubre, y recupera tras lesiones a Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López.

Para que te los guardes. 👥 Estos son los 26 nombres para los partidos ante Georgia y Turquía que nos pueden clasificar para el próximo Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QM4WvP5zwC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 7, 2025

Además, regresa a la selección Pablo Fornals, cuyo último partido como internacional fue con Luis Enrique Martínez como seleccionador, el 11 de noviembre de 2021, en un triunfo ante Grecia en Atenas (0-1).

Fabián, jugador clave para De la Fuente en el centro del campo, no ha podido jugar con la selección los cuatro últimos partidos por lesiones. Su última aparición fue el pasado verano en la fase final de la Liga de Naciones.

Recordemos que la selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.

Lista completa

- PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

- DEFENSAS

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Dani Vivian (Athletic Club)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

- CENTROCAMPISTAS

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Pablo Fornals (Betis)

Fermín López (Barcelona)

- DELANTEROS

Lamine Yamal (Barcelona)

Dani Olmo (Barcelona)

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)

Borja Iglesias (Celta).