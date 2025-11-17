Nuevo desastre de Italia: la Noruega de Haaland la humilla y la envía a su tercera repesca seguida

El Mundial 2026 ya tiene nuevos clasificados y nuevos repescados… En este contexto, Italia, tetracampeona del mundo, deberá ir por la repesca para obtener un boleto. El motivo fue una nueva derrota, esta vez 1-4 frente a Noruega, que dejó en evidencia el momento crítico del fútbol de la 'azzurra'.

Italia vuelve a una repesca para acudir a un Mundial por tercera vez consecutiva… La doble derrota ante Noruega en el grupo I le ha condenado a una repesca de la que ya salió trasquilada en las dos anteriores ocasiones. Ahora, los de Gattuso se enfrentan a una durísima fase de play-off donde deberán ganar dos eliminatorias a partido único si no quieren decir adiós a su tercer Mundial. No olvidemos que los italianos ya quedaron fuera de los dos torneos anteriores: Rusia 2018 y Qatar 2022.

Suecia primero, y Macedonia del Norte después, frustraron sus dos intentos anteriores. Ahora tendrá que enfrentarse nuevamente al play-off tras una fase en la que inició y cerró con derrotas ante el mismo rival, la Noruega de Erling Haaland. Ni siquiera la llegada de Gennaro Gattuso ha evitado un nuevo desastre de la 'azzurra'.

La gesta imposible de Italia

Desde el principio era una clasificación que no tenía muy buena pinta ya que los italianos debían ganar a Noruega por más de nueve goles… Pero es que los de Gattuso ni siquiera ganaron el partido. Cierto es que comenzó mejor de lo esperado con el temprano gol de Pio Esposito. Pero tras el descanso los noruegos reaccionaron, rápidamente Nusa empató y Haaland resolvió el duelo con dos acciones de delantero puro.

Ahora, con Gattuso al mando del banquillo, la 'azzurra' afronta su tercera repesca consecutiva con una gran presión y ante los síntomas de crisis estructural, identitaria y de talento.

Dos repescas malditas

2018 fue el primer año desde 1958 que Italia no acudía a un Mundial, en esa ocasión, la repesca ante Suecia la alejó de la gran cita de selecciones. En ese momento, la selección italiana, con Buffon bajo palos, no fue capaz de levantar el 1-0 del partido de ida y, en un partido sin goles, dijeron adiós a un Mundial de manera inesperada. Tan solo 4 años después la historia volvió a repetirse… Esta vez frente a Macedonia del Norte con un gol en el descuento.

¿Quiénes forman parte de la repesca para el Mundial 2026?

Este mini torneo se jugará el próximo mes de marzo y estará formado por 16 selecciones. Las doce segundas de la fase de grupos de las Eliminatorias Europeas más las cuatro selecciones ganadoras de grupo de la Nations League 2024-25 mejor ubicados en su ranking general que no hayan clasificado entre los primeros dos puestos de sus respectivos grupos.

Junto a Italia, son Albania, Irlanda, República Checa y Ucrania, las selecciones que ya aseguraron el segundo lugar en sus grupos para ir al repechaje. En tanto, y a la espera de que se completen todos los partidos, los que se aseguraron su lugar por el cupo de Nations League son Rumania, Suecia e Irlanda del Norte. Los demás primeros fueron Gales, Macedonia del Norte, Moldavia y San Marino. Los macedonios pueden ir por fase de grupos y liberarían cupos para los anteriormente mencionados.