Mikel Oyarzabal ya ocupa un lugar propio en la historia del fútbol español. Su gol ante Turquía no solo evitó la derrota de la selección en un partido que se había complicado, sino que convirtió al capitán de la Real Sociedad en el primer jugador en los 105 años de vida del combinado nacional que logra marcar o asistir en nueve encuentros consecutivos. Una secuencia que retrata mejor que cualquier cifra su presencia constante, su lectura de los partidos y el papel que desempeña en el sistema de Luis de la Fuente.

Pero, ¿cómo fue la acción que culmina el récord de Oyarzabal? La acción llegó en el minuto 62 del encuentro en la Cartuja, cuando España veía cómo Turquía le daba la vuelta a un encuentro que parecía controlado. Oyarzabal reaccionó antes que nadie a un balón suelto en el área pequeña y lo envió a la red con un remate inmediato, casi instintivo. Ese gesto, rápido y oportuno, condensa buena parte de lo que ha sido su trayectoria reciente con España: aparición en zonas sensibles, determinación y una capacidad casi natural para influir en el marcador.

Esa continuidad es la base de un récord que no surgió de repente, sino que se ha construido a lo largo de varios meses en los que Oyarzabal ha mantenido un nivel sostenido. Aunque su explosión estadística coincide con la Nations League, De la Fuente llevaba tiempo subrayando su importancia en el sistema. Lo que no existía hasta ahora era un registro de impacto tan prolongado.

La secuencia que lo elevó al libro de récords

La racha comenzó en los cuartos de final de la Nations League, cuando Oyarzabal firmó dos goles ante Países Bajos. Luego en las semifinales, su aportación llegó en forma de dos asistencias frente a Francia, y en la final ante Portugal volvió a ser determinante con otro tanto decisivo. Lo que entonces parecía una serie inspirada se ha convertido en un hilo continuo que ha traspasado competiciones.

Ya en la fase de clasificación para el Mundial, anotó contra Bulgaria, sumó tres asistencias en la visita a Turquía y volvió a marcar en los compromisos ante Georgia y Bulgaria. Pero además, en este último parón completó un doblete y una asistencia en Georgia, dejando una estadística que lo sitúa entre los delanteros más productivos del panorama europeo.

El registro de los nueve partidos consecutivos se cierra ahora con ese remate ante Turquía, que además apareció en un momento en el que la selección necesitaba oxígeno. España había visto cómo su portería, hasta entonces imbatida en la clasificación, encajaba dos goles que amenazaban con romper una serie histórica.

España roza la derrota y Oyarzabal devuelve el pulso

Como decimos, la noche en Sevilla estuvo marcada por un desarrollo inesperado. España se adelantó con un gol de Dani Olmo a los cuatro minutos y manejó la primera parte con claridad, pero el balón parado turco y la contundencia de Deniz Gul devolvieron la igualdad. En la segunda mitad, un disparo de Ozcan desde el borde del área dio ventaja a Turquía y puso en riesgo varias rachas: la de partidos oficiales sin perder, la imbatibilidad como local en una fase de clasificación mundialista y el registro personal de varios jugadores, incluido Fabián.

El empate abrió un tramo final de partido en el que España buscó la victoria con insistencia. Baena obligó a intervenir al portero turco, Bayindir, y un tanto de Fermín fue anulado en el añadido. Sin embargo, el punto bastó para certificar la clasificación al Mundial de 2026 y para que la selección alcanzara los 31 partidos oficiales sin perder, igualando el récord europeo que Italia mantenía desde la etapa de Mancini.