La indignación de Vinícius y el Madrid con el arbitraje: "No lo pita porque soy yo"

El Real Madrid consiguió la victoria en Mendizorroza gracias a los tantos de Mbappé y Rodrygo. Carlos Vicente recortó distancias para los babazorros, pero el conjunto blanco terminó sumando los tres puntos para situarse a cuatro del líder FC Barcelona. La jugada polémica del encuentro llegó poco antes del final y con Vinícius Jr. como protagonista.

El brasileño entró en el área para ir hacia la portería del Alavés cuando Nahuel Tenaglia le trabó y cayó dentro del área. Víctor García Verdura, el colegiado del encuentro, consideró que el contacto no era suficiente como para señalar la pena máxima. Vinícius estaba convencido de que sí que había infracción y que, de revisarlo el VAR, lo señalaría.

El momento en el que se reanudó el juego, el delantero brasileño estaba incrédulo y lo reflejó haciendo el gesto italiano con su mano izquierda – juntando las yemas de los dedos y moviendo la mano –. Posteriormente, Xabi Alonso cambió al futbolista y durante ese momento se pudo ver cómo el tolosarra le dijo: "Clarísimo, era clarísimo".

VINICIUS NO SE LO PODÍA CREER 😯 Del "Es penalti, seguro"... a su reacción cuando el VAR no llamó al árbitro en la acción dentro del área que reclamó 🎥#ElPost pic.twitter.com/00fGLdbsuv — DAZN España (@DAZN_ES) December 14, 2025

Enfado dentro del Real Madrid

Después de esas palabras, el ‘7’ aseguró: "No lo pita porque soy yo, penalti claro". En la rueda de prensa posterior al partido, Xabi Alonso fue preguntado sobre la acción: "A mí me ha parecido penalti claro, hay contacto, Vinícius va muy rápido, y me sorprende mucho que no vaya ni al VAR en esa acción. Dicho esto, no nos sorprende y hay que seguir".

La indignación dentro del club por la manera de arbitrar esa acción provocó que ninguno de los jugadores saliese a zona mixta evitando ser sancionados por sus palabras. Antes de abandonar el estadio de Mendizorroza, el futbolista brasileño se hizo fotos con algunos aficionados y uno de ellos le recordó: "Vaya penalti hoy". La respuesta del brasileño fue un "madre mía" esbozando una pequeña sonrisa.