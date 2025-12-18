Davide Ancelotti renuncia al Botafogo

Davide Ancelotti no continuará al frente del Botafogo la próxima temporada. El técnico italiano ha comunicado al club su decisión de renunciar al cargo cinco meses después de su nombramiento, poniendo fin de manera anticipada al contrato que tenía firmado hasta 2026. La entidad de Río de Janeiro confirmó oficialmente la salida minutos después de que el entrenador trasladara su postura a la dirección deportiva, cerrando así una etapa breve pero valorada positivamente por el rendimiento del equipo.

En un comunicado oficial, el Botafogo informó de que Ancelotti deja de ser el entrenador del primer equipo, junto a varios miembros de su cuerpo técnico. El preparador físico Luca Guerra y los ayudantes Luis Tevenet y Andrew Mangan también abandonan la disciplina albinegra. La decisión fue adoptada tras las reuniones mantenidas durante la jornada del miércoles. El club agradeció la profesionalidad y el compromiso mostrados por el técnico durante su etapa en la entidad y le deseó éxito en sus próximos desafíos, anunciando además que la nueva comisión técnica será comunicada en breve.

Motivos del italiano para salir

La salida de Davide Ancelotti se produce tras una temporada marcada por una alta exigencia competitiva y numerosas dificultades. Recordemos que, en su primera experiencia como primer entrenador, el italiano asumió el reto de dirigir a uno de los clubes históricos del fútbol brasileño y logró consolidar una propuesta de juego ofensiva que terminó siendo reconocida por la afición. De hecho, el equipo cerró el campeonato con una notable racha de diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, un tramo final que resultó decisivo para alcanzar una holgada clasificación para la Copa Libertadores, principal objetivo deportivo del club.

El trabajo de Ancelotti Jr. no solo se reflejó en los resultados colectivos, sino también en la mejora del rendimiento individual de varios futbolistas de la plantilla. Bajo su dirección, el equipo ganó solidez y regularidad en un contexto complejo, lo que permitió al Botafogo escalar posiciones en la tabla y asegurar su presencia en la máxima competición continental sudamericana. Este desenlace reforzó la imagen del técnico ante la hinchada, que terminó reconociendo su labor pese a la corta duración del proyecto.

A pesar de estos logros, el entrenador trasladó al club su decisión de no iniciar la próxima campaña tras analizar la situación y la planificación que el Botafogo debe afrontar en las próximas semanas. La renuncia llega antes del arranque del nuevo Brasileirao y responde a una reflexión personal y profesional sobre el futuro inmediato del proyecto deportivo. El propio Ancelotti ha preferido dar un paso al lado antes de iniciar una nueva temporada, dejando margen a la entidad para reorganizar su estructura técnica.

Sueños de Europa

De cara al futuro, Davide Ancelotti valorará distintas opciones. Entre ellas, la posibilidad de incorporarse a la selección de Brasil con vistas a la ventana internacional de marzo, así como el inicio de un nuevo proyecto al frente de un banquillo en Europa. Por el momento, no se ha tomado una decisión definitiva, pero su salida de Botafogo abre un nuevo escenario para un técnico que ha dado sus primeros pasos en solitario con resultados destacados.

Con esta decisión, Botafogo pone fin a una etapa corta pero intensa, marcada por la clasificación para la Libertadores y por un cierre de temporada que devolvió la ilusión a la grada. El club inicia ahora la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico con el objetivo de dar continuidad al crecimiento deportivo logrado en los últimos meses.