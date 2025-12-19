Diez 'Primera' y cinco 'Segunda' en octavos a la espera del Granada-Rayo

La Copa del Rey 2025-26 entra en una fase decisiva. Tras la disputa de la mayoría de los dieciseisavos de final, ya son 15 los equipos que han sellado su clasificación para los octavos, quedando pendiente únicamente el duelo entre Granada CF y Rayo Vallecano, que se jugará el próximo 6 de enero, Día de Reyes. El torneo del KO vuelve a ofrecer una mezcla de favoritos, sorpresas y oportunidades para clubes de distintas categorías.

Por el momento, la nómina provisional de clasificados confirma el equilibrio habitual de la competición. Diez equipos de Primera División ya esperan rival: Athletic Club, Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, Real Betis, Alavés, Osasuna, Elche, Valencia y Real Sociedad. Un grupo que combina a los grandes del fútbol español con proyectos consolidados de la zona media.

Y desde la Segunda División han logrado el pase Burgos, Albacete, Cultural Leonesa, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña. Cinco representantes de la categoría de plata que mantienen vivo el espíritu competitivo del torneo y sueñan con seguir avanzando ante rivales de mayor entidad.

Las clasificaciones de la jornada

La última tanda de partidos dejó emociones fuertes. Por ejemplo, el Burgos protagonizó una de las sorpresas al imponerse con claridad al Getafe CF (3-1); por su parte, el Athletic Club tuvo que recurrir a la prórroga para superar al Ourense gracias a un solitario gol de Jauregizar, mientras que el Real Betis resolvió su compromiso ante el Real Murcia con un sólido 0-2.

No obstante, el cuadro aún no está completo. El enfrentamiento entre Granada CF y Rayo Vallecano, único partido pendiente, se disputará el martes 6 de enero a las 19:00 horas en el Nuevo Los Cármenes. Recordemos que el encuentro se aplazó por el compromiso europeo del Rayo en la Conference League. Finalizado el partido, el ganador obtendrá el último billete para los octavos. En caso de que sea el Granada, como equipo de Segunda División quedaría emparejado obligatoriamente con un club de Primera en el sorteo.

RESÚMENES | 10 equipos de Primera División, cinco de Segunda y una única plaza en octavos de final por decidir.

Un sorteo condicionado

El sorteo de los octavos de final se celebrará el miércoles 7 de enero a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y como novedad, el formato introduce un condicionante clave: cuatro de los cinco equipos de Segunda se enfrentarán obligatoriamente a los cuatro clubes que disputarán la Supercopa de España —Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club—, mientras que el quinto se medirá a otro equipo de Primera.

Este sistema garantiza cruces de alto atractivo y refuerza la esencia del torneo, donde los modestos tienen la oportunidad de medirse a los grandes en partidos a todo o nada.

Calendario y novedades

Los partidos de octavos de final se disputarán los días 13, 14 y 15 de enero, todos a partido único, formato que se mantendrá también en los cuartos de final. La principal novedad de esta ronda será la incorporación del VAR, que debutará en la presente edición para ayudar en las decisiones arbitrales en una fase ya decisiva.

Con el último billete aún en juego y el sorteo a la vuelta de la esquina, la Copa del Rey empieza a dibujar un camino claro hacia sus rondas finales, manteniendo intacta la emoción que la convierte en una de las competiciones más imprevisibles del fútbol español.