De la defenestración de Mariano Aguilar al ascenso de Pilar Gil: así se las gasta Oughourlian en el Real Zaragoza

En el Real Zaragoza no hay un solo movimiento sin que Joseph Oughourlian se entere. El hombre fuerte del club, que al mismo tiempo es fundador de Amber Capital y presidente del Grupo Prisa, ha convertido la entidad maña en un laboratorio de control financiero, poder silencioso y decisiones quirúrgicas. La última secuencia, con dos nombres propios en el foco —Mariano Aguilar y Pilar Gil Miguel—, explica mejor que cualquier discurso cómo se gobierna hoy el Zaragoza desde los despachos y no desde el césped.

La Nueva Romareda, en el origen

El telón de fondo de esta historia es el nuevo estadio de Zaragoza, La Nueva Romareda, que es uno de los 11 recintos de nuestro país que acogerá el Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030. Para poder levantarlo, el 21 de diciembre de 2023 se constituyó la sociedad mixta La Nueva Romareda SL, integrada por tres socios a partes iguales: Real Zaragoza SAD, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación General de Aragón (DGA). Cada uno debía aportar 40 millones de euros.

Las instituciones públicas cumplieron su parte. El consistorio y la DGA han abonado ya el 75% de su compromiso —60 millones de euros en total de los 80 millones—, incluso adelantando dinero público para que las obras no se paralizaran.

En cambio, el Real Zaragoza no. Según ha explicado el investigador deportivo Luis Serrano a Libertad Digital, a cierre de 2025 el club solo había puesto sobre la mesa 6 millones iniciales, dejando pendientes los 6,8 millones de 2024 y los 3,2 millones de 2025. Un agujero incómodo, políticamente delicado y hasta jurídicamente sancionable según los propios estatutos de la sociedad mixta.

Mariano Aguilar, de hombre fuerte a defenestrado

En el Consejo de Administración de La Nueva Romareda SL, cada socio cuenta con dos representantes. Por parte del Real Zaragoza, los elegidos inicialmente fueron Mariano Aguilar y Juan Forcén, ambos también consejeros del club.

Entre la afición zaragocista causó una gran sorpresa el nombramiento de Aguilar en La Nueva Romareda SL por estar envuelto en problemas judiciales, que se vieron agravados después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo procesara en septiembre de 2024 por el caso Doyen, junto al agente de futbolistas y también exjugador rojiblanco Juanma López, al estar acusados ambos de no tributar en España las ganancias que obtuvieron entre los años 2013 y 2017.

Los problemas judiciales de Mariano Aguilar —exjugador del Atlético de Madrid, CA Marbella, Getafe CF, Racing de Ferrol y Cádiz CF, entre otros equipos, y amigo personal del consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín—, le salpicaron de lleno a Joseph Oughourlian. Aguilar tenía la confianza absoluta del hombre fuerte del club… hasta que dejó de tenerla: ocupó el cargo de consejero de La Nueva Romareda SL entre el 29 de diciembre de 2023 y el 18 de octubre de 2024, pero la aventura de diez meses acabó de la peor manera posible.

En octubre de 2024, tras la llegada de Jorge Mas Santos —hijo del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa— a la presidencia del club y las cuentas encima de la mesa, estalló el problema: el Real Zaragoza debía pagar de inmediato 6,8 millones antes de finalizar el año. Solo había dos salidas: préstamo urgente o nueva ampliación de capital que volvía a afectar a Oughourlian, a Pablo Jiménez de Parga —el máximo accionista 'fantasma' del club, de cuya figura ya hablamos la semana pasada en Libertad Digital—, a Jorge Mas y al propio Forcén.

La consecuencia fue inmediata: cese fulminante de Mariano Aguilar. Sin paños calientes. En el Zaragoza de Oughourlian, cuando el gestor falla —y si, encima, siente en el cogote el aliento de la justicia—, sus horas están contadas. Es lo que le ha ocurrido a Mariano Aguilar: después de haber sido defenestrado en La Nueva Romareda SL, el exjugador de sigue ocupando el cargo de consejero en el Real Zaragoza… de momento. Pero solo a nivel deportivo porque su margen de maniobra a nivel económico e institucional ya ha sido completamente cercenado.

Quién es Pilar Gil

La vacante de Aguilar no se cubrió hasta el 3 de enero de 2025. Dos meses y medio de silencio que no fueron casuales. Porque Oughourlian no improvisa, sino que espera, analiza y ejecuta. Y, cuando lo hace, coloca a alguien de su máxima confianza. En este caso se trata de Pilar Gil Miguel. No es una figura del fútbol ni una cara conocida para la afición, pero sí una de las ejecutivas más poderosas del Ibex mediático español.

Madrileña de 53 años, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (ADE), Pilar Gil lleva un cuarto de siglo trabajando en el Grupo Prisa. Hoy es mucho más que una directiva: es el cerebro financiero del imperio de Oughourlian.

Vicepresidenta y directora financiera (CFO) de Prisa, jefa de gabinete del grupo, responsable de relaciones con inversores, consejera en Santillana, Prisa Media, El País y As, estratega de negocio, experta en refinanciación de deuda y ampliaciones de capital. Un currículum que impresiona.

El contundente mensaje de Oughourlian

El aterrizaje de Gil Miguel en La Nueva Romareda SL no es casual ni decorativo. Es toda una declaración de intenciones. Oughourlian no quiere intermediarios ni equilibristas y sí el control absoluto de las cuentas, del gasto, de la financiación y de cada euro que se mueve en un proyecto donde el dinero público ya ha tenido que acudir al rescate para tapar las vergüenzas privadas.

Pilar Gil, la nueva consejera de la sociedad mixta junto a Juan Forcén, representa exactamente eso: auditoría minuciosa, negociación dura con bancos, vigilancia extrema del flujo de caja y capacidad para ejecutar planes de financiación sin titubeos. Donde Aguilar era política y confianza, Gil es bisturí y Excel.

Una forma de gobernar sin concesiones

Así se las gasta Joseph Oughourlian en el Real Zaragoza. Teje su tela de araña con paciencia, coloca a los suyos y no perdona errores cuando el dinero está en juego. Su picadura, como bien saben en el club, es letal. No entiende de trayectorias, nombres ni afinidades personales cuando las cifras no cuadran.

La defenestración de Mariano Aguilar y el ascenso de Pilar Gil no son un relevo más. Son la demostración de que el Zaragoza es, hoy por hoy, una pieza más en el tablero financiero de Oughourlian. Y en ese tablero, el que falla cae. Sin sentimentalismos, ni segundas oportunidades… como el exfutbolista del Atlético bien ha podido comprobar en sus carnes.

En el próximo artículo —cuarto de este serial sobre el Real Zaragoza y sus conexiones con el Atlético de Madrid y el Grupo Prisa— seguiremos ahondando en el estado actual financiero en el que se encuentra la entidad aragonesa, gracias principalmente a los esclarecimientos del investigador Luis Serrano.