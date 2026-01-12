Ver para creer: así pidió perdón Simeone a Vinícius y Florentino por su "te va a echar" en la Supercopa

Sorpresa Simeone: "Quiero pedir perdón a Vinícius Jr y a Florentino Pérez". Nadie lo esperaba, pero el técnico del Atlético de Madrid ha pedido perdón a sus dos rivales en el Real Madrid tras lo sucedido el otro día en la Supercopa de España cuando se midió verbalmente a Vinícius.

Este fue el momento:

🗣️ Simeone: "Quiero pedir disculpas tanto a Florentino Pérez como a Vinícius, no estuve bien." 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/4gmUloQMWe — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 12, 2026

"Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino Pérez y a Vinícius Jr por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y obviamente no estuve bien. El equipo que gana es el que merece pasar, por lo tanto, nada más."

Esto sí, cuando le preguntaron por las palabras de Xabi Alonso diciendo que Simeone había sobrepasado los límites, el Cholo no quiso entrar y dijo que no tenía "nada que añadir".

Recordamos lo que pasó con Vinícius:

Simeone, Vinicius y un Real Madrid que tumba al Atleti y se medirá al Barça en la gran final. 📹 Todas las imágenes del derbi madrileño de #superSupercopa están en #DeportePlus. 📺 Desde ya, con Juanma Castaño y el mejor equipo en Movistar Plus+ (dial 7). pic.twitter.com/TJLMBHK6vh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 8, 2026

"Te va a echar Florentino Pérez, te va a echar. Acuérdate lo que te digo", le dijo Simeone. Varios días después le ha pedido perdón.