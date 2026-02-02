Indignación en el Rayo con el arbitraje en el Bernabéu: "Sois todos iguales"

El Real Madrid se enfrentó al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu y consiguió llevarse los tres puntos con un tanto de Mbappé en el minuto 100 de partido (2-1). La plantilla de Vallecas, junto con el resto de integrantes del club, terminó muy molesta con la actuación del árbitro. El conjunto terminó con dos futbolistas expulsados y el penalti señalado sobre Brahim se produjo cuando el Rayo estaba a escasos segundos de puntuar.

En el acta arbitral, Isidro Díaz de Mera reflejó las palabras de David Cobeño: "Una vez finalizado el encuentro, cuando me dirigía al vestuario arbitral, el director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, se dirigió a nosotros en voz en grito en varias ocasiones en los siguientes términos: 'Todos los partidos igual'".

"Posteriormente, cuando el cuarto árbitro entraba a zona de vestuarios, se dirigió a él en voz en grito y repitiéndolo varias veces: 'Sois todos iguales, me cago en mi puta madre'. Estos incidentes ocurrieron en presencia del delegado del partido", expuso el colegiado en el acta.

Descontento en equipo y entorno

Uno de los futbolistas que terminó expulsado del encuentro fue Pep Chavarría y mostró su enfado en las redes sociales: "Hoy es de los días más tristes que me voy de un campo. Este equipo merece respeto. Gracias rayistas, seguiremos luchando contra todo y contra todos. Dios es justo y lo ve todo. Fe".

LA ROJA A PEP CHAVARRÍA POR DOBLE AMARILLA TRAS UN EMPUJÓN A RODRYGO 🟥 Tremendo enfado de Kylian Mbappé 😡🇫🇷#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/fOP91fMVqo — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2026

Otra de las personas que evidenció la indignación del equipo de Vallecas fue Marta Soriano, mujer de Isi Palazón: "Pobrecitos, tienen que llorar, añadir 10 minutos, pitar penalti en el último minuto y expulsarnos a dos jugadores para ganarle al Rayo". Además, acompañó el texto con el emoji de un payaso y una sentencia: "Vergonzoso!"

En cambio, Íñigo Pérez se mostró más comedido en rueda de prensa: "La realidad es que hemos perdido. Podemos hablar de muchas cosas, aunque de alguna no hablo. Hemos hecho muchas cosas excelentes. No tengo que hacer malabares para elogiar al equipo. Estoy muy dolido", sin comentar la actuación arbitral. El técnico explicó que "esperaba un alargue extenso, pero veía al equipo bastante bien defendiendo el área, sin la sensación de que nos podían marcar".