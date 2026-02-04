Alarma en Inglaterra por la imagen de Bellingham con oxígeno tras su lesión

No está siendo una semana fácil para Jude Bellingham. El centrocampista inglés del Real Madrid se lesionó este domingo durante el partido frente al Rayo Vallecano, teniendo que abandonar el terreno de juego en el minuto 9 tras notar un pinchazo en el isquio izquierdo. La lesión interrumpe un inicio de temporada prometedor tras superar una operación de hombro que le había hecho perder los primeros partidos ligueros.

Horas después del encuentro, el club blanco confirmó mediante un comunicado oficial: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución". Se estima que estará de baja aproximadamente un mes, lo que le impedirá disputar los encuentros de liga frente a Valencia, Real Sociedad, Osasuna y Getafe, así como la eliminatoria ante el Benfica en la Liga de Campeones.

Imagen que genera preocupación

El martes, Jude Bellingham compartió en sus redes sociales dos fotografías que encendieron las alarmas en Inglaterra. En ellas aparece con una máscara de oxígeno, acompañadas del mensaje: "La vida continúa". La instantánea despertó preocupación entre aficionados y medios británicos, sobre todo por el contraste con la imagen de un jugador que apenas 48 horas antes había mostrado dolor extremo en el césped y había roto a llorar al sentirse incapacitado para continuar.

Parte médico de Bellingham. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2026

La publicación de las imágenes ha generado preocupación inmediata en la prensa británica. Los titulares reflejan el temor por la condición física del joven centrocampista: "Jude Bellingham teme mientras la estrella de Inglaterra publica una preocupante imagen de él recibiendo oxígeno después de que una lesión lo dejara llorando". Pese a la alarma que pueden generar las fotos, el mensaje del jugador intenta transmitir calma y resiliencia: "La vida continúa". Esta actitud refleja su enfoque mental positivo ante la adversidad y la intención de seguir centrado en la recuperación y en su regreso a los terrenos de juego lo antes posible.

Impacto en el Real Madrid

La baja de Jude Bellingham se suma a una enfermería que, hasta hace poco, empezaba a vaciarse con la recuperación de jugadores como Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold. Además, Éder Militão permanece de baja por un problema muscular que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos dos meses. La ausencia de Bellingham supone un golpe considerable para Álvaro Arbeloa, que contaba con el inglés como pieza clave en el centro del campo.

El futbolista de 22 años había comenzado la temporada con un papel determinante tras su recuperación del hombro, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del equipo. Su capacidad para generar juego, marcar goles y asistir le había convertido en un referente tanto para el Real Madrid como para el Mundial.