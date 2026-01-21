Bellingham responde a los rumores sobre su vida nocturna

Jude Bellingham fue el autor de uno de los tantos en la goleada del conjunto madridista al Mónaco en la sexta jornada de Champions League. Restaban diez minutos cuando el inglés, a pase de Fede Valverde, batió a Kohn para marcar el 6-1. Lo que pocos se esperaban era la celebración del futbolista, que no pasó desapercibida.

Bellingham hizo el gesto de beber en repetidas ocasiones, primero con una mano, después con la otra y luego con las dos. Al terminar el encuentro, fue preguntado por ello en los micrófonos de Movistar Plus+: "¿Mi celebración? Mucha gente dice muchas cosas. Cualquiera puede ponerse delante de una cámara y decir lo que sea, y la gente se lo cree. Ante eso puedes llorar o puedes disfrutarlo", explicó.

Y continuó diciendo: "La celebración fue una broma para los aficionados. Yo sé lo que pasa en mi vida, lo que doy por el fútbol. El ruido de fuera no me importa. Pero ha sido solo una broma". Todo surge a raíz de los rumores sobre su vida nocturna en la capital española.

El mediocentro también compartió una publicación en su cuenta de Instagram a través de un carrusel de fotos. La primera de ellas reflejaba el festejo del gol y lo acompañaba del pie de foto "Cheers". Una palabra usada con frecuencia entre los británicos cuando se brinda. Algunos de sus compañeros reaccionaron con emoticonos, como Fran García y Gonzalo. Por su parte, Vinícius afirmó: "Como te queremos".