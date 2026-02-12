Reino Unido exige una disculpa al dueño del United por sus comentarios contra los inmigrantes

El copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, se ha mostrado tajante con su opinión sobre la inmigración afirmando que Reino Unido se encuentra "colonizado" por los inmigrantes y estas personas están terminando con los recursos del país. "No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo prestaciones y una enorme cantidad de inmigrantes que llegan. El Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero", aseguró en una entrevista en Sky.

Posteriormente, Jim Ratcliffe afirmó que "la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. Eso son 12 millones de personas". Aunque estos datos no son los ofrecidos por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) ya que reportan que en el país eran 67 millones a mediados de 2020 y de 70 millones a mediados de 2024.

Las cifras de población aportadas por el copropietario del Manchester United se corresponderían con el inicio de siglo, cuando desde la Oficina británica se estimó que los ciudadanos del país eran unos 58,9 millones.

Ser impopular para encontrar la solución

"Si realmente quieres abordar los principales problemas de la inmigración, con personas que optan por cobrar prestaciones en lugar de trabajar para ganarse la vida, si quieres abordar eso, entonces tendrás que tomar algunas medidas impopulares y demostrar valor", explicó. Por ello, Keir Starmer, a su juicio, debería estar preparado para ser impopular durante un tiempo y "resolver los grandes problemas".

Ratcliffe también habló sobre el estado de la economía británica y aunque reconoció que "Keir es un buen hombre" piensa que se deben tomar medidas complicadas para volver a encarrilar el país porque "en este momento no creo que la economía esté en buen estado", sostuvo el empresario residente en Mónaco.

Las reacciones a Ratcliffe

Ante estas declaraciones, Starmer escribió en su perfil de redes: "Ofensivo y erróneo. El Reino Unido es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debe disculparse". También se pronunció al respecto el grupo oficial de musulmanes del Manchester United, con un comunicado rotundo en el que califica sus palabras como "muy preocupantes".

Offensive and wrong. Britain is a proud, tolerant and diverse country. Jim Ratcliffe should apologise.https://t.co/7mSnVV33oo — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 11, 2026

"El United es un club global construido en la diversidad. La fuerza de nuestro club y de nuestro país está en la diversidad. Apoyamos a todas las comunidades que rechacen el racismo, el antisemitismo, la islamofobia y el odio en todas sus formas y pedimos un liderazgo que una en lugar de dividir", explicaron en su texto.

Por otro lado, en la entrevista en Sky, Ratcliffe calificó los cambios llevados por él en el conjunto inglés: "He sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios. Pero para mejor, en mi opinión. Y creo que estamos empezando a ver indicios en el club de que eso está dando sus frutos".