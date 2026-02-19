Chilavert ataca brutalmente a Mbappé: "No es normal que un hombre viva con un travesti"

La controversia surgida tras el enfrentamiento verbal entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr. en el partido entre Benfica y Real Madrid ha escalado a un nivel inesperado después de que José Luis Chilavert interviniera públicamente para respaldar al joven argentino. Aunque en realidad, sus declaraciones no solo apuntaron al brasileño, sino que terminaron dirigiéndose con especial dureza hacia Kylian Mbappé.

El histórico exportero paraguayo participó en el programa de Radio Rivadavia, donde expresó su solidaridad con Prestianni al considerar que Vinícius habría sido quien inició las provocaciones durante el encuentro, asegurando que las imágenes mostraban al futbolista del Real Madrid dirigiéndose al jugador del Benfica con insultos reiterados, un argumento que utilizó para cuestionar el foco de las críticas posteriores.

Señalamiento directo a Mbappé

Sin embargo, la polémica se intensificó cuando Chilavert decidió extender su discurso hacia Kylian Mbappé, quien había sido uno de los compañeros más firmes en defender públicamente a Vinicius Jr. después del partido y afirmó haber escuchado en varias ocasiones la palabra "mono", una acusación de enorme gravedad en el contexto del fútbol europeo.

En respuesta, el exguardameta cuestionó la autoridad moral del delantero francés con comentarios sobre su vida personal que fueron inmediatamente interpretados como ofensivos y homofóbicos, afirmando que "no es normal que un hombre viva con un travesti" y añadiendo que "para eso están las mujeres", palabras que generaron un inmediato rechazo tanto en redes sociales como en distintos espacios mediáticos.

🔥💣 "YO ME SOLIDARIZO CON PRESTIANNI. MBAPPÉ HABLA DE VALORES. ¿QUÉ PUEDE HABLAR? VIVE CON UN TRAVESTI. NO ES NORMAL VIVIR CON UN TRAVESTI. PARA ESO ESTÁ LA MUJER" La opinión de José Luis Chilavert sobre la denuncia de racimo por parte de Viníciuspic.twitter.com/XN96gT6xFE — PaseClave (@paseclave__) February 19, 2026

La cosa no se quedó en la polémica en las redes sociales sino que, incluso cuando uno de los participantes del programa le señaló que los tiempos han cambiado y que ese tipo de afirmaciones resultan anacrónicas, José Luis Chilavert mantuvo su postura sin matices, lo que amplificó el impacto de unas declaraciones que trascendieron el ámbito deportivo y abrieron un debate más amplio sobre respeto, diversidad y sociedad pública.

Críticas al fútbol moderno y a una posible sanción

A lo largo de la entrevista, el paraguayo también cuestionó la evolución del fútbol en los últimos años, señalando que la introducción del videoarbitraje, los micrófonos y los protocolos disciplinarios ha transformado la dinámica dentro del campo, hasta el punto de que, según su visión, se ha perdido la espontaneidad y la dureza verbal que caracterizaban épocas anteriores.

Tanto es así que José Luis Chilavert defendió que, en el pasado, los futbolistas se decían de todo durante los partidos sin que ello trascendiera más allá del césped, y consideró que una eventual sanción a Prestianni sería injustificada, ya que a su juicio el primer insulto habría provenido del lado de Vinicius Jr., insistiendo en que el joven argentino debería ser protegido en lugar de castigado.

Un historial marcado por la confrontación

La polémica está servida con el paraguayo pero es que no es la primera vez que José Luis Chilavert protagoniza episodios de fuerte confrontación pública… De hecho, durante su etapa como futbolista se caracterizó por una personalidad explosiva y declaraciones contundentes, como ocurrió en su recordado enfrentamiento con Américo Gallego cuando ambos coincidieron en el fútbol argentino, un episodio que también dejó frases muy duras ante los medios.

En esta ocasión, sin embargo, el impacto ha sido mayor porque las palabras del exportero no se limitaron a una disputa deportiva, sino que tocaron cuestiones sensibles vinculadas a la identidad y la orientación sexual, en un contexto en el que el fútbol y la sociedad en general mantienen un debate permanente sobre racismo, discriminación y límites del discurso público.

Mientras tanto, el incidente original entre Prestianni y Vinicius Jr. continúa bajo análisis, ya que el árbitro no mostró tarjeta roja al argentino al no contar con pruebas concluyentes en ese momento, pero las declaraciones posteriores de Kylian Mbappé y la intervención de Chilavert han convertido el episodio en un caso que trasciende el resultado del partido y que vuelve a situar al fútbol en el centro de una discusión mucho más amplia.