La insólita excusa de Javi Poves tras ser inhabilitado dos años: "Eran bolívares venezolanos"

La Real Federación ha hecho oficial la sanción a Javi Poves por los incidentes protagonizados ante el Rayo Majadahonda el pasado 15 de febrero. El presidente del Moscardó ha sido inhabilitado durante dos años y debe pagar una multa de 3.500 euros por no haber cumplido las sanciones pendientes que ya acumulaba. El 12 de febrero, recibió una de ocho partidos y 1.500 euros, sin embargo, no cumplió con el castigo.

El documento de la RFEF explica así lo sucedido ante el Rayo Majadahonda: "Al finalizar el encuentro se dirige desde la grada Javier Poves Gómez, al equipo arbitral en los siguientes términos: "¡Sacad pecho para la mierda de partido que habéis hecho! ¡Vienes a ganar 300 euros de mierda! ¡Avísame y te doy el triple para que me pites igual, que te entierro en dinero!", expone.

El incidente no quedó ahí y también increpó a los futbolistas del conjunto madrileño: "Después se dirigió a Daniel Ramos, jugador del Rayo Majadahonda en los siguientes términos: "¡Eres un paleto, quítate el palillo de la boca!" en reiteradas ocasiones. A continuación sujeta del cuello al jugador número 6 del club Rayo Majadahonda, D. Daniel Vidal Martínez, teniendo que ser separado por miembros de seguridad de las instalaciones deportivas", asegura el escrito.

Su justificación

A pesar de esta nueva sanción, Javi Poves ha señalado en El Partidazo de Cope que ya se ha preparado un recurso y espera que los jueces le den la razón porque "hay un error crítico e increíble" en el asunto y, aunque no lo desvela públicamente sí ha apuntado que "no es lo mismo quebrantar que reincidir".

Además se ha mostrado muy crítico desde el primer momento con el castigo recibido: "Supongo que a Rui Costa le meterán en la cárcel, ¿no?", refiriéndose al vídeo del presidente del Benfica después del encuentro frente al Real Madrid. Por otro lado, ha matizado que él no tiene dinero "para enterrar a nadie", que el árbitro también le empezó a insultar y que lo que no se escuchó "es que le decía en bolívares venezolanos, que con 100 euros tienes un metro cúbico de dinero", ha explicado entre risas.