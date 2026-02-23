Dietas nocturnas y electrolitos: el plan de Madrid y Barça ante el Ramadán

El Ramadán dio comienzo en la noche del 17 de febrero y tiene un período estimado de unos 30 días, hasta el jueves 19 de marzo. Un tiempo en el que el ayuno de comida y bebida cambia las rutinas de los musulmanes que lo practican y esto afecta también a los deportistas de élite. En LaLiga, entre los futbolistas que lo cumplen se encuentran Lamine Yamal, Rüdiger, Brahim Díaz o Arda Güler.

Ese ayuno se practica dentro de uno de los cinco pilares que rigen el Ramadán y consiste en que desde el amanecer hasta el atardecer todo fiel no deberá ingerir nada. Por ello, en el caso de los jugadores hay que gestionar las dietas de manera que sigan manteniendo la energía suficiente para entrenar y disputar los encuentros.

Uso de electrolitos

En el caso del FC Barcelona, el club cuenta con un largo recorrido a la hora de realizar planes nutricionales personalizados. Ousmane Dembélé, Franck Kessié y Ansu Fati recibieron unas dietas específicas. Para Lamine Yamal, el foco se pone en la dieta nocturna y la hidratación. Después de la puesta de sol, se deben ingerir alimentos de manera equilibrada y evitar los excesos que perjudiquen al descanso. Por otro lado, la hidratación es clave, especialmente en los días de entrenamiento o de partido.

Lamine Yamal on the first day of Ramadan today ❤🌙 pic.twitter.com/kn38L2oAgN — BarçaTimes (@BarcaTimes) February 18, 2026

El culé habló de su rutina concentrado con la selección española y reconoció que se levantaba entre las 4 y las 5 de la mañana: "Desayuno y vuelvo a acostarme, luego me levanto, voy al entrenamiento y no hago nada más. Me hidrato con electrolitos, una pastilla que tomo para evitar la sed durante el día". La diferencia respecto a lo que hace con el FC Barcelona pasaba porque con España hay más actividades, "allí entreno y me voy a casa". Asimismo, destacó que "lo crucial es hidratarse" y que "no siente hambre".

Entre los madridistas, el número es mayor

En el Real Madrid, también se han enfrentado a esta situación en otras ocasiones, como cuando Benzema o Mesut Ozil formaban parte de la plantilla, y se actúa de igual manera que en el conjunto blaugrana, se activa un plan de nutrición específico que minimice las consecuencias que pueden tener los ayunos tan prolongados. Rüdiger, Brahim Díaz y Arda Güler son quienes lo practican.

Hace unos años, el defensa alemán confesó en una entrevista que para él no era difícil ayunar porque estaba acostumbrado: "No como ni bebo nada. No es fácil, pero entrenas, examinas tu cabeza y terminas haciéndolo. Es una de las principales armas que tengo, la mentalidad". Además, confesó que hablaba con el nutricionista y "eso es lo más importante" sabiendo que si habla con Pintus "me va a poner a correr y yo le voy a hacer caso, así que mejor hablo con el nutricionista".

Pausas permitidas en Inglaterra

Tanto la Premier League como la Liga de Fútbol Inglés –primera y segunda división inglesas– han vuelto a permitir en esta temporada que los partidos se detengan de manera breve para que los futbolistas musulmanes puedan romper el ayuno. El momento de pausa es acordado previamente por los capitanes y los árbitros y la medida se aplica desde 2021.

Durante este mes sagrado del Islam, varios jugadores como Mohamed Salah, William Saliba, Adama Traoré, Cheikhou Kouyaté, Rayan Ait-Nouri y Amad Diallo, entre otros, que militan en la Premier League pueden disfrutar de este procedimiento que se ha vuelto algo habitual en Inglaterra.