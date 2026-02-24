El polémico gesto de Rüdiger con Víctor Muñoz en El Sadar

Antonio Rüdiger fue suplente en el partido que el Real Madrid disputó en El Sadar ante el Osasuna correspondiente a la jornada 25. Álvaro Arbeloa decidió dar descanso al central alemán, sin embargo, desde el banquillo se vio envuelto en un criticado gesto hacia Víctor Muñoz, extremo del conjunto rojillo con pasado madridista.

Rüdiger se levantó del banquillo cuando Víctor Muñoz se acercó a la banda para gritarle: "Eh, Viti, pelo naranja". Y comenzó ahí una secuencia de varios momentos similares. El defensa del Real Madrid aprovechó cuando el extremo realizó sus carreras por la banda midiéndose a Carvajal para recordarle en numerosas ocasiones el color de su cabello: "¡Pelo naranja!", insistió.

Algunos de los compañeros de vestuario que se encontraban a su alrededor esbozaron unas pequeñas sonrisas ante esta situación. En ningún momento el futbolista de Osasuna hace caso a Rüdiger y se mantiene centrado en el encuentro. Cabe recordar que ambos futbolistas estuvieron juntos en las filas del club antes de que Víctor Muñoz decidiese salir hacia Pamplona en verano de 2025.

La tarde en Pamplona

Durante el duelo, también se pudo ver a Rüdiger comiendo unos huevos cocidos que se llevó en un tupper y ofreció el alimento al resto del banquillo. En esa situación, Mendy y Trent no dan crédito y terminaron riéndose a carcajadas. Seguidamente, el central alemán alucinó con las paradas de Thibaut Courtois y reprochó a la grada "Mira el fútbol".

En el momento del penalti, mientras se tomó la decisión definitiva, Rüdiger se tapó con la capucha escondiendo su rostro. Después de esto, protagonizó las "llamadas" a Víctor Muñoz. Por último, apuntó con el dedo hacia el banquillo de Osasuna, segundos previos al gol de los rojillos que provocó que el Real Madrid no pudiera puntuar en LaLiga.