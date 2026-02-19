El gesto de Rüdiger durante la celebración de Vinícius

El Real Madrid consiguió la victoria en su visita al Estádio da Luz ante el Benfica, pero el partido estuvo marcado por momentos polémicos. Vinícius celebró su tanto bailando en el córner, un gesto que encendió los ánimos de la grada. Fue entonces cuando Antonio Rüdiger intentó calmar la situación y pidió disculpas a los aficionados portugueses.

Durante la celebración se puede ver cómo aparecen por detrás varios jugadores para unirse al brasileño en el festejo. Entre ellos, el defensa alemán, quien les dice a sus compañeros de equipo que se vayan de la zona de saque de esquina debido a que comienzan a caer algunos elementos al terreno de juego y pide perdón a la afición del Benfica. Lo hace levantando la mano levemente hacia los espectadores.

Poco después, se produjo el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius llamándolo "mono" y por el que la UEFA ha abierto una investigación para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio. El Real Madrid, en colaboración con el organismo, está recabando imágenes racistas que también hubiesen ocurrido en la grada. Tanto el futbolista como el club luso podrían enfrentarse a una grave sanción.

Reparem no Rudiger a pedir desculpa aos adeptos pela atitude do colega pic.twitter.com/OMuSA7tbpB — LOUCOS PELO BENFICA (@Benfica_infos) February 18, 2026

Por otro lado, con este triunfo en Lisboa, el Real Madrid dejó la eliminatoria de Champions League ligeramente inclinada a su favor de cara a la vuelta en el Bernabéu, que se jugará el miércoles 25 de febrero a las 21:00. Para el encuentro, el conjunto blanco seguirá sin contar con Rodrygo Goes, quien podría volver en la competición nacional tras su lesión, sin embargo, en Europa, deberá cumplir sanción. El brasileño fue castigado con dos partidos después de su expulsión ante el Benfica en la fase de liga.