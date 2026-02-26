La euforia antimadridista de RAC1 acaba en ridículo: "Quieto todo el mundo"

La cadena de radio catalana RAC1 no pudo disfrutar de la noche de Champions League, ya que el Real Madrid certificó su paso a los octavos de final. Los blaugranas esperaban poder celebrar el triunfo del Benfica en el Bernabéu y el gol inicial de Rafa Silva en el minuto 13 mantuvo la ilusión durante escasos minutos.

La emoción se desbordó en la redacción hasta el punto de recordar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 con la frase: "Quieto todo el mundo", que repitieron hasta en cuatro ocasiones diferentes de manera consecutiva. Unas palabras pronunciadas el mismo día en que se desclasificaron los documentos del histórico momento. Además, apenas unas horas antes también se había conocido la muerte de Antonio Tejero, el guardia civil que protagonizó el intento de golpe de Estado.

Freno a la euforia

En un centro desde la banda derecha que intentó rechazar Asencio, la pelota giró hacia su propia portería y Courtois consiguió despejar el esférico de manera sorprendente, aunque cayó a los pies del jugador del Benfica que no falló en su disparo. Suponía el empate en el marcador global, ya que en Lisboa los de Arbeloa ganaron por la mínima.

Tan solo dos minutos después, Tchouaméni igualó el marcador y Vinicius marcó el gol de remontada en el 79 para llevar el resultado global al 3-1. Durante el encuentro se vivió un momento de tensión después de un choque entre Asencio y Camavinga. El defensa español tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla y con un collarín, aunque el futbolista confirmó que todo había quedado en un susto.