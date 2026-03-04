Alarma por Cristiano: sufre una lesión en el tendón de la rodilla a sus 41 años

Cristiano Ronaldo deberá detener su actividad competitiva durante algunas semanas. Al Nassr confirmó oficialmente que el delantero portugués sufre una lesión en el tendón de la rodilla, detectada tras las pruebas médicas realizadas después del encuentro frente a Al Fayha.

Recordemos que, en el último partido, el jugador pidió el cambio a falta de menos de diez minutos para el final y además falló un penalti. En un primer momento, su entrenador, Jorge Jesús, rebajó la preocupación asegurando que se trataba de una simple fatiga muscular. Sin embargo, los exámenes posteriores revelaron un problema tendinoso que obliga al portugués a iniciar un proceso de rehabilitación supervisado por el club.

Del mensaje tranquilizador al parte médico

Tras el encuentro, Jorge Jesús explicó que no quiso asumir riesgos una vez que su equipo se puso por delante en el marcador. "Sintió fatiga muscular. No quise tomar riesgos y decidí reemplazarlo", señaló entonces.

Las informaciones procedentes de Arabia apuntaban a que no se esperaba una lesión de gravedad. No obstante, el comunicado oficial de Al Nassr confirmó la dolencia en el tendón de la rodilla, sin especificar cuál de las dos está afectada ni el tiempo estimado de recuperación.

"El jugador ha comenzado su programa de recuperación y será evaluado día a día para determinar su regreso a la competición", indicó el club.

Una rodilla con antecedentes

El parte médico ha despertado inquietud porque Cristiano arrastra desde finales de la temporada 2013-14 una lesión crónica en el tendón de la rodilla izquierda. Al Nassr no ha detallado si el problema actual afecta a esa misma zona. De ser así, el contratiempo podría ser más serio de lo previsto inicialmente.

A sus 41 años recién cumplidos, el portugués ha mantenido un nivel competitivo notable gracias a un cuidado exhaustivo de su alimentación, entrenamiento y recuperación. Desde su llegada a Arabia Saudí, apenas ha acumulado 26 días de baja, un dato que refleja su constancia física.

Impacto en la lucha por la liga

La lesión llega en un momento decisivo de la Saudi Pro League. A falta de diez jornadas, Al Nassr pelea el título con Al Hilal y Al Ahli en una clasificación muy ajustada. La ausencia de su principal referencia ofensiva podría alterar el equilibrio competitivo en la recta final.

El club, no obstante, ha optado por la prudencia. No ha querido fijar plazos ni anticipar escenarios, priorizando la evolución diaria del jugador antes de tomar decisiones sobre su regreso.

Imágenes recientes difundidas por la entidad muestran a Cristiano realizando ejercicios de fuerza y trabajo específico en el gimnasio junto a sus compañeros, señal de que ya ha comenzado la fase inicial de recuperación.

La selección y el horizonte del Mundial

Más allá del impacto inmediato en su equipo, la lesión también genera interrogantes respecto a su continuidad con la selección portuguesa. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, cualquier problema físico adquiere una dimensión mayor.

Cristiano Ronaldo continúa persiguiendo metas individuales, entre ellas la barrera de los 1.000 goles en su carrera, de la que se encuentra a 35 tantos. Su evolución en las próximas semanas será determinante tanto para el Al Nassr como para Portugal.

Por ahora, el mensaje oficial es de cautela. El delantero permanece en Arabia Saudí, sigue el plan de rehabilitación establecido y será evaluado de forma constante. La incógnita no es solo cuánto tiempo estará fuera, sino si esta nueva dolencia en el tendón supone un simple contratiempo o un aviso más serio en la etapa final de su carrera.