El nuevo negocio de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continúa sus inversiones deportivas. Esta vez, se ha convertido en accionista de la empresa de MMA WOW FC. Se une así a Ilia Topuria y aporta un plus al proceso de expansión internacional dentro del panorama de las artes marciales mixtas. La entidad lo hizo público en un comunicado a través de las redes sociales.

"Estamos emocionados de anunciar que Cristiano Ronaldo se unirá a WOW como socio de referencia. Cristiano es mucho más que un icono del deporte, es un referente global dentro y fuera del campo. Uno de los deportistas más grandes de la historia pasa a formar parte de nuestra familia para acelerar aún más el crecimiento global de las MMA", escribió la empresa con orgullo para seguir dando visibilidad y atraer audiencias a su proyecto.

Por su parte, el futbolista luso mostró su ilusión en este concepto emergente con el que está alineado en valores: "Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de WOW FC! Compartimos valores en los que creo firmemente: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", escribió el futbolista en sus redes sociales.

Arturo Guillén, consejero delegado de la promotora, define la operación como un punto de inflexión. La entidad se fundó en 2019 y ha logrado en su proceso de expansión que su distribución global alcance hasta 170 países. Además, la asistencia a los eventos ha aumentado más del 400% interanual y las ventas de entradas superan de manera constante los 5.000 espectadores por show.