Menú
Fútbol

El nuevo negocio de Cristiano Ronaldo

El futbolista luso se adentra en el mundo de las artes marciales convirtiéndose en accionista junto a Ilia Topuria en la empresa MMA WOW FC.

El futbolista luso se adentra en el mundo de las artes marciales convirtiéndose en accionista junto a Ilia Topuria en la empresa MMA WOW FC.
Cristiano Ronaldo se une así a Ilia Topuria | @WOWfc

Cristiano Ronaldo continúa sus inversiones deportivas. Esta vez, se ha convertido en accionista de la empresa de MMA WOW FC. Se une así a Ilia Topuria y aporta un plus al proceso de expansión internacional dentro del panorama de las artes marciales mixtas. La entidad lo hizo público en un comunicado a través de las redes sociales.

"Estamos emocionados de anunciar que Cristiano Ronaldo se unirá a WOW como socio de referencia. Cristiano es mucho más que un icono del deporte, es un referente global dentro y fuera del campo. Uno de los deportistas más grandes de la historia pasa a formar parte de nuestra familia para acelerar aún más el crecimiento global de las MMA", escribió la empresa con orgullo para seguir dando visibilidad y atraer audiencias a su proyecto.

Por su parte, el futbolista luso mostró su ilusión en este concepto emergente con el que está alineado en valores: "Me emociona compartir una gran noticia: ¡Me convertiré en accionista de WOW FC! Compartimos valores en los que creo firmemente: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", escribió el futbolista en sus redes sociales.

Relacionado

Arturo Guillén, consejero delegado de la promotora, define la operación como un punto de inflexión. La entidad se fundó en 2019 y ha logrado en su proceso de expansión que su distribución global alcance hasta 170 países. Además, la asistencia a los eventos ha aumentado más del 400% interanual y las ventas de entradas superan de manera constante los 5.000 espectadores por show.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal