El vendaval de Fede Valverde ante el City y los 'hat-tricks' más rápidos de la historia

En el fútbol profesional marcar un gol ya es, por sí mismo, una de las tareas más complejas del juego. Las defensas están cada vez más organizadas, los sistemas tácticos analizan cada movimiento y los porteros son auténticos especialistas. Sin embargo, de vez en cuando aparece un jugador capaz de romper todas esas barreras en cuestión de minutos. Son los futbolistas que firman un hat-trick en menos de 45 minutos, una hazaña que transforma un partido en un vendaval ofensivo imposible de detener.

Este tipo de actuaciones no se explica únicamente por la calidad individual. De hecho, un triplete tan rápido es la suma de múltiples factores: el momento de inspiración del goleador, los errores defensivos del rival y, sobre todo, una mentalidad agresiva que busca el gol desde el primer segundo. Cuando todo eso coincide, el fútbol entra en una dimensión diferente en la que el tiempo parece acelerarse.

Uno de los ejemplos más recientes es el del uruguayo Federico Valverde, que firmó un triplete en apenas 22 minutos anoche, durante la primera parte de la ida de octavos de final de la Champions League frente al Manchester City. Sus goles en los minutos 20, 27 y 42 no solo cambiaron el rumbo del encuentro, sino que lo colocaron en una lista muy reducida de jugadores capaces de decidir una eliminatoria antes del descanso.

La clave de estas exhibiciones es la sensación de inevitabilidad. Cuando un futbolista entra en ese estado de gracia, cada balón que toca parece terminar en la red. Los defensas reaccionan tarde, los despejes salen defectuosos y el partido se convierte en una cadena de errores forzados por la presión del goleador. Pero, ¿quiénes son los que han conseguido los hat-tricks más rápidos?

El récord imposible de Sadio Mané

Si hablamos de velocidad goleadora, uno de los nombres que domina la conversación es el del senegalés Sadio Mané. El motivo es que, en mayo de 2015, jugando para el Southampton FC, protagonizó una actuación que aún hoy sigue siendo el récord de la Premier League.

Ante el Aston Villa, Mané marcó tres goles en 2 minutos y 56 segundos. Fue una secuencia tan rápida que el rival prácticamente no tuvo tiempo de reorganizarse entre un gol y otro. En menos de tres minutos, el delantero había firmado uno de los hat-tricks más vertiginosos de la historia del fútbol inglés.

Lewandowski y la anomalía de los nueve minutos

Si el récord de Mané impresiona por su velocidad, lo de Robert Lewandowski pertenece casi al terreno de lo imposible. En septiembre de 2015, el polaco protagonizó una de las mayores exhibiciones goleadoras jamás vistas con el Bayern de Múnich.

Su equipo perdía 0-1 ante el VfL Wolfsburgo cuando saltó al campo tras el descanso. Lo que ocurrió después quedó grabado en la historia del fútbol: Lewandowski anotó cinco goles en apenas nueve minutos. Dentro de esa secuencia se escondía también un hat-trick fulminante que dejó atónitos a jugadores, entrenadores y aficionados. Aquella noche simbolizó la capacidad de un delantero para cambiar por completo el rumbo de un partido en un espacio de tiempo casi ridículo.

La Champions y los tripletes relámpago

La UEFA Champions League tampoco ha sido ajena a estas tormentas de goles. En octubre de 2022, el egipcio Mohamed Salah firmó el hat-trick más rápido de la competición con el Liverpool FC frente al Rangers FC.

Salah salió desde el banquillo y, en apenas 6 minutos y 12 segundos, había marcado tres goles. Su actuación evidenció otro fenómeno habitual del fútbol moderno: el impacto de los jugadores que entran frescos cuando las defensas ya están fatigadas.

Algo parecido ha logrado en varias ocasiones Kylian Mbappé, una de las grandes estrellas del fútbol actual. El delantero francés ha protagonizado múltiples tripletes en lapsos muy cortos, consolidando una reputación de goleador capaz de destruir partidos en cuestión de minutos.

La mentalidad del depredador

Pero más allá de los números, estos tripletes revelan una característica psicológica muy concreta: la mentalidad del depredador del área. Jugadores como Cristiano Ronaldo o Erling Haaland han construido su leyenda sobre esa idea: atacar desde el primer minuto sin esperar a que el partido se estabilice.

Mientras muchos equipos utilizan la primera parte para estudiar al rival, estos goleadores entienden ese tiempo como una oportunidad para golpear antes de que la defensa encuentre su equilibrio. El resultado puede ser devastador.

Los hat-tricks en menos de 45 minutos tienen algo de fenómeno meteorológico: aparecen de forma inesperada, arrasan con todo y desaparecen dejando una sensación de incredulidad. En ese corto espacio de tiempo, un futbolista puede cambiar el destino de un partido, de una eliminatoria e incluso de una temporada.