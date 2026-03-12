El Rayo Vallecano se ha impuesto este jueves al Samsunspor (1-3) en el Samsun 19 Mayis Stadyumu, en la ida de octavos de final de la Conference League, gracias a un doblete de Alemao y otro tanto de Álvaro García, que hicieron inútil el gol del pichichi de la competición, Marius, para los turcos, un resultado muy favorable para los de Iñigo Pérez, que buscarán sellar su pase a cuartos de final el próximo jueves en Vallecas.

La vuelta a una eliminatoria europea del Rayo Vallecano 25 años después no pudo tener mejor resultado. El conjunto de la franja encarriló, y de qué manera, su pase a los cuartos de final de la Conference League. En Turquía y frente al equipo de más entidad al que se ha medido en la competición, el Samsunspor, firmaron un partido notable, en el que el doblete de un estelar Alemao y el tercer tanto en la competición de Álvaro García le dieron triunfo y una renta más que interesante para la vuelta.

En un inicio de partido sin un dominador claro, el Rayo Vallecano tendría la primera oportunidad clara antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora, con un balón estrellado en el palo por Isi. Una acción que sería el preludio del primer gol del partido. Una gran jugada trenzada de los de Iñigo Pérez acabó con un remate cruzado de nuevo del extremo de Cieza, desviado por Alemao en el borde del área pequeña para batir la portería turca.

Sin embargo, la alegría no duraría mucho para los vallecanos. A la salida de una falta lateral, la zaga del Rayo no acertó a despejar con contundencia, y tras una jugada embarullada dentro del área, el goleador del Samsunspor, Marius, mandaría al fondo de la red el balón para poner la igualada en el marcador. Un gol que no afectó anímicamente a los madrileños, que siguieron buscando la meta rival.

Y cuando parecía que el partido se iba a marchar igualado al descanso, Alemao luchó un despeje para que Isi encontrara a Álvaro García en el costado izquierdo del área. Ahí, el máximo goleador europeo del Rayo Vallecano esta temporada —tres goles— remataría cruzado para devolver la delantera en el encuentro a su equipo, con la que se marcharía a vestuarios.

El segundo tiempo comenzaría con un Samsunspor con mayor presencia en campo rival, pero sin meter en apuros la meta de Augusto Batalla, que tardaría en aparecer hasta la hora de encuentro, donde una gran parada evitó el tanto de Logi Tomasson con un testarazo. Y con el paso de los minutos sería el Rayo el que se acercaría al tercer tanto del encuentro, aunque no llegaba a tener clarividencia en el último tercio.

Para encontrarla, Pedro Díaz, Jorge de Frutos y Óscar Valentín entrarían para el último cuarto de hora de juego. Pero el que encontraría la guinda a un partido notable sería Alemao. El delantero brasileño se disfrazó de Zinedine Zidane para marcharse de su par con una ruleta y golpear potente desde la frontal al fondo de la red. Un tercer tanto que deja al Rayo prácticamente con pie y medio en cuartos.