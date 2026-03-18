Senegal acude al TAS tras perder la Copa de África en los despachos: "Estamos en el manicomio"

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha informado de que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar el título de campeón de la Copa de África 2025 a Marruecos y declarar a Senegal como perdedor por "incomparecencia", a pesar de que el marcador terminó 0-1 para la selección senegalesa. El resultado registrado ha sido de 3-0 a favor de Marruecos.

El momento de "incomparecencia" se produjo cuando Senegal decidió marcharse del terreno de juego e incluso se planteó no regresar después de que el árbitro señalase un penalti sobre Brahim. Finalmente, volvieron al césped, el futbolista del Real Madrid erró en el lanzamiento y el conjunto senegalés terminó ganando 1-0 gracias al tanto de Pape Gueye.

La federación marroquí presentó entonces una reclamación y su posterior recurso a la Junta de Apelación de la CAF. En aplicación de los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa de África de Naciones, la CAF concluyó que el comportamiento de la selección senegalesa durante el encuentro constituye una infracción reglamentaria y declaró al equipo "culpable de perder por incomparecencia" la final disputada el pasado 18 de enero.

La respuesta de Senegal

Ante este comunicado, la Federación Senegalesa ha emitido un mensaje en el que denuncia que se trata de una "decisión inicua, sin precedentes e inaceptable" que, a su parecer, "arroja descrédito sobre el fútbol africano" y explica que iniciará "en los plazos más breves posibles" un recurso ante el TAS de Lausana para defender "los derechos y los intereses del fútbol senegalés".

Asimismo, reiteró "su compromiso inquebrantable con los valores de integridad y justicia deportiva" y sostuvo que mantendrá a los aficionados informados sobre la evolución del episodio.

Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). 👇 pic.twitter.com/b0xxQsMQWU — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026

La reacción de los jugadores

"Venid a por ellas", expresó Moussa Niakhaté en unas fotos levantando el trofeo de la Copa de África, además añade en otro stories "Esto no es IA, es real", con una imagen en el momento de entrega del trofeo a Senegal.

El futbolista del Rayo Vallecano Pathé Ciss también compartió una fotografía y tiró de ironía en su mensaje: "Podéis darle tres goles más a los llorones". Diop optó por otra frase más cargada: "Creo que estamos en el manicomio".