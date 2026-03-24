Mbappé: "Se han dicho cosas sobre mi lesión que no son ciertas"

Kylian Mbappé dice que ya está recuperado totalmente de su lesión de rodilla y ha lamentado las "cosas que se han dicho" al respecto y que "no son verdad". "Cuando eres una personalidad conocida, se dicen cosas sin verificar, pero no pasa nada. Lo importante es que me he recuperado al cien por cien y he tenido la suerte de encontrar un buen diagnóstico al llegar a París", ha apuntado el delantero del Real Madrid, que ha estado fuera de los terrenos de juego durante casi un mes hasta que reapareció el pasado 17 de marzo en el partido de vuelta de octavos de la Champions contra el Manchester City (1-2).

Lesionado en la rodilla izquierda desde hace varias semanas, Mbappé se perdió cinco partidos con el Madrid (vuelta ante el Benfica, Getafe, Celta, la ida contra el City y Elche), hasta que jugó 25 minutos contra el City y, el pasado domingo, cerca de media hora del derbi contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu (3-2).

"Comienzo a jugar poco a poco, sin saltarme las etapas (de recuperación). No saber lo que me pasaba me ha generado mucha frustración, enfado. Hasta hace poco no he tenido un diagnóstico. A partir de ese momento todo lo que se ha dicho antes es falso. He oído muchas cosas, que si una operación, que si no voy a poder jugar la Copa del Mundo... el diagnóstico lo he tenido en una fecha concreta y todo lo que se ha dicho antes no es verdad", ha criticado.

La semana pasada fue convocado por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para los últimos encuentros amistosos del equipo nacional antes del Mundial. Este jueves estará en Boston para jugar frente a Brasil y el domingo 29 de marzo lo hará contra Colombia en Washington. El futbolista ha sido criticado por acudir a la convocatoria, en lugar de quedarse en Madrid para preparar los próximos encuentros del equipo blanco.

"Yo siempre voy a jugar con el equipo de Francia. Es algo que siempre he tenido claro. La mejor forma de preparar un Mundial es jugar todos los partidos con mi club. Así lo he hecho en los dos Mundiales en los que he participado (Rusia 2018 y Qatar 2022), uno lo gané y en el otro fui finalista, y así lo voy a hacer ahora. Luego puede haber circunstancias que me lo impidan, pero nunca voy a rechazar una convocatoria con Francia", ha zanjado el madridista.

Figura reconocida por su compromiso con la juventud, la inclusión y la promoción del deporte como factor de bienestar físico y mental, Mbappé dice que "siempre" ha querido "transmitir que soy un privilegiado, tengo un don (con el fútbol) y he querido exprimirlo al máximo y compartir con los otros este viaje que me ha enriquecido como persona, no sólo como jugador".