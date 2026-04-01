"Luis de la Fuente lo esperará"

En El Primer Palo de hoy, dirigido por Dani Blanco, se ha hablado sobre la situación de la selección tras el empate a cero ante Egipto. Un partido donde Joan García ha debutado con la absoluta.

El partido que ha estado marcado por la rotaciones, a excepción de Lamine Yamal, ha sorprendido a todos los tertulianos con el cambio de portero en el minuto 60 para dar entrada a Joan García por David Raya. Algo que va más allá de un simple cambio, puesto que Sergio Fernández daba por hecho que "Alex Remiro es el que se ha caído de la convocatoria de cara al Mundial", en la misma línea iba Paul Tenorio, que indicaba que el orden para él es "Unai Simón, David Raya y Joan García", viendo improbable que Joan pueda arrebatarle la titularidad a Unai Simón.

Aunque el propio seleccionador no ha querido dar ninguna pista en rueda de prensa sobre los jugadores que se llevará a la cita mundialista, una de las grandes incógnitas es el lateral derecho. El director del programa alababa el gran nivel de Marcos Llorente, pero apuntaba que en su opinión "De la Fuente esperará a Dani Carvajal, creo que será importante en los partidos que tiene el Madrid en la Champions.