El Atleti se harta de las quejas culés: "Dejémonos de joder"

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentaron en la ida de cuartos de final de la Champions League con victoria por 0-2 para los colchoneros. El partido estuvo marcado por algunos momentos de tensión como la roja que vio Cubarsí antes de llegar al final de la primera parte o el penalti que reclamó el conjunto blaugrana en el minuto 54 de partido.

En esa acción, Musso puso el balón en el césped y dio un toque a la pelota hacia la posición de Marc Pubill. El defensa tocó el esférico con la mano y se dispuso a comenzar la jugada. Kovacs, el árbitro encargado de dirigir el encuentro, consideró que la pelota no estaba en juego.

"No sé qué pasó en la situación que el portero inicia la jugada y el defensor la coge con la mano y vuelve a jugar. Es una acción clara de segunda amarilla y penalti. Ellos lo podrán explicar. No puedo creerlo. Es injusto pero es fútbol, hay que aceptarlo", se quejó Hansi Flick tras el encuentro. Además, el técnico afirmó que "el VAR estuvo muy concentrado con el Atlético hoy, era un alemán, gracias Alemania".

Por su parte, el técnico rojiblanco aseguró: "Si Marc, que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada, interpretó lo que interpretó y el árbitro interpretó lo mismo que interpretó Marc es porque solamente es sentido común del juego". Anteriormente, expuso que si ya se encontraba lejos de la jugada de Giuliano –en la que Cubarsí vio la roja–, "la de Musso estaba aún más lejos. Lo que sí hay es sentido común".

Giuliano repregunta y Musso resta importancia

Giuliano Simeone fue cuestionado en la zona mixta por la polémica acción y su respuesta fue tajante: "¿Está sacando Marc, no? La toca con la mano para sacar. Para sacar. La toca Marc con la mano para sacar, porque nosotros nunca sacamos con Juan. ¿No sé si vieron el partido? Creo que nunca sacó Juan... ¿o sí?", contestó Giuliano.

El colchonero continuó con su intercambio de opiniones con los periodistas: "¿Juan sacó en todo el partido? Juan Musso... ¿pero sacó en todo el partido?". "Nunca sacamos con el portero, siempre sacamos con los defensores", contestó cuando un periodista le recordó que "la toca Musso y luego la toca con la mano Pubill".

😳 La conversa de Giuliano Simeone amb la premsa: 💥 "La toca amb la mà per a treure"

💥 "Mai treu Juan Musso"

💥 "Llavors no sé per què no l’ha xiulat..."#ZonaChampions3Cat ▶️ https://t.co/ALCwSheyWx pic.twitter.com/pof70gZE0Z — Esport3 (@esport3) April 8, 2026

Uno de los protagonistas de la jugada, Juan Musso, restó importancia a la jugada e hizo un llamamiento para que se dejara de poner el foco en ese detalle y se volviera al análisis general: "Si vamos a resumir el partido en esa jugada... Hablemos del partido en general. Ellos hicieron un muy buen encuentro. Es un equipo buenísimo, es un placer jugar con ellos y nos mejora. La jugada de Pubill no cambia nada", comenzó.

Para profundizar un poco más en el instante: "Si Marc Pubill hubiera querido sacar ventaja porque tiene la presión encima, podría interpretarse de otra manera, pero no es así. Dejémonos de joder. Es una jugada que no tiene ninguna trascendencia. Estamos hablando de la nada misma", dijo el portero argentino.