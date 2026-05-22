Alaba anuncia oficialmente que deja el Real Madrid

El estadio madridista se viste de gala este sábado para acoger un encuentro de marcado tono emocional. La última jornada de la Liga 2025-2026 enfrenta a los locales con el Athletic de Bilbao en un choque intrascendente a nivel de puntos, pero cargado de simbolismo por las múltiples despedidas que se vivirán sobre el césped. Ninguno de los dos conjuntos se juega ya sus aspiraciones europeas, por lo que el protagonismo recaerá enteramente en los nombres propios que dicen adiós.

El gran foco de atención será, sin lugar a dudas, el primer capitán blanco. Tras trece exitosas temporadas en el primer equipo y casi tres decenas de títulos a sus espaldas, la afición rendirá un homenaje histórico a uno de los defensas más laureados de la historia del fútbol español. Junto a él, también dirá adiós al club el zaguero austriaco David Alaba, que finaliza su contrato y partirá desde la titularidad en este último compromiso liguero.

Así anunciaba el club su salida ya de forma oficial:

Comunicado Oficial: Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2026

Así reza el comunicado blanco:

El Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia. David Alaba ha defendido nuestra camiseta en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa". El Real Madrid le desea a David Alaba y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo.

En el banquillo local también habrá una despedida significativa. Álvaro Arbeloa dirigirá su último partido como entrenador del equipo merengue en un momento institucional de gran efervescencia. La actualidad del club está marcada por las elecciones a la presidencia, un proceso poco habitual en los últimos años. La irrupción de Enrique Riquelme como posible candidato frente al actual mandatario podría alargar los comicios hasta el próximo 7 de junio si la Junta Electoral valida su propuesta.

Este clima electoral condiciona directamente la planificación deportiva. El principal objetivo de la directiva para acabar con la falta de grandes títulos desde finales de 2024 es cerrar el retorno de José Mourinho. Trece años después de su primera etapa en España, el técnico portugués es el elegido, pero la firma definitiva se mantiene a la espera de que se resuelva la carrera presidencial en las altas esferas de la entidad madrileña.

Por parte del equipo visitante, el choque supone también el fin de una era dorada. Ernesto Valverde se despide del banquillo rojiblanco tras acumular diez temporadas y 504 partidos oficiales en tres etapas diferentes, estableciendo un récord histórico. A la espera de que el club anuncie formalmente al alemán Edin Terzic como su sucesor, los leones buscarán cerrar el año con buenas sensaciones pese a quedarse a las puertas de entrar en las competiciones continentales.

Ambas escuadras afrontan el encuentro con notables ausencias. En el conjunto madrileño destacan las bajas de Vinícius Junior por motivos personales, así como de los lesionados Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Trent Alexander-Arnold. No obstante, el centro del campo recupera efectivos con el regreso de Fede Valverde. Los bilbaínos, por su parte, llegan sin Oihan Sancet ni Nico Williams, pero confían en ofrecer una alineación competitiva para honrar el último servicio de su técnico.