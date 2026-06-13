El sorprendente dardo de Mbappé a la afición del Real Madrid

Kylian Mbappé está siendo muy criticado en Francia por su comportamiento antes del Mundial. Hasta una triple polémica ha perseguido estos días al astro galo: su comportamiento incomprensible con Kanté, la recriminación por defender con la mirada en la presión de Ousmane Dembélé y la petición de salir de la concentración de Francia por motivos personales cuando se le vio con su pareja Ester Expósito en Ibiza. Para calmar los ánimos Mbappé concedió una entrevista al diario L'Équipe.

Lo más llamativo es el nuevo charco en el que se metió Kylian cuando le preguntan por Tchouaméni. Su respuesta ha generado mucho revuelo en las redes sociales al considerarse un dardo envenenado a la afición del Real Madrid:

Además de alabar a su compañero: "Tchouaméni... Uf, es imponente. Es un jugador clave para el equipo, el segundo capitán. Además, está en un buen momento de su carrera. Creo que ha sido uno de los jugadores más regulares del club esta temporada en el Madrid", Mbappé deja una enigmática reflexión sobre la afición del Real Madrid: "Cuando llegué al Real Madrid, Aurélien estaba en una situación complicada. Estaba bajo presión. Después, muchas veces jugaba de defensa central, pero en el Madrid eso no les importa: juegues de central o de mediocampista, si no rindes, no te dejan en paz, así son las cosas. Pero me gustó la personalidad con la que le dio la vuelta a la situación. Salió de esa experiencia más fuerte. Ahora llega con confianza y seguro de sus capacidades".

Un dardo en toda regla que no ha gustado a buena parte de una afición que empieza a estar cansada con la actitud de niñato prepotente de Kylian Mbappé.