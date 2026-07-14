Luis De la Fuente se emociona al pasar a la final: Porro y Oyarzabal hablan de un grupo histórico

El lateral derecho de la Selección española de fútbol, Pedro Porro, se erigió como uno de los grandes protagonistas en la histórica victoria por 0-2 ante Francia que da el billete para la gran final del Mundial 2026. El defensor, que cerró el marcador con una brillante internada, fue reconocido como el mejor jugador del encuentro gracias a su despliegue físico y táctico sobre el terreno de juego, un hito que, según sus propias palabras, supera cualquier expectativa que pudiera haber albergado al inicio del torneo.

🌟 Pedro Porro, MVP de esta semifinal ante Francia: ''Ni en mis mejores sueños'' Pues ojalá tus mejores sueños te hayan guardado un partido igual para la final. 🇪🇸🏆 ¡España jugará la final del #MundialRTVE el domingo a las 21h. en @La1_tve! pic.twitter.com/BtYGJvD2Uo — Teledeporte (@teledeporte) July 14, 2026

Al término del intenso duelo frente al combinado galo, el carrilero no pudo ocultar su profunda emoción ante los micrófonos de TVE, la cadena pública encargada de la retransmisión. "Es un sueño hecho realidad. La verdad, que ni en mis mejores sueños", confesó el jugador, visiblemente agotado pero con la satisfacción de haber completado una actuación memorable en uno de los escenarios más exigentes del panorama futbolístico internacional.

También habló un emocionado Luis de la Fuente, que no podía ocultar su alegría:

🇪🇸🎙️ Luis de la Fuente define la emoción de toda España. ''Es difícil describir lo que uno siente. Pero debe ser algo parecido a la felicidad'' EL ENTRENADOR QUE NOS VOLVIÓ A HACER SOÑAR EN LA EURO BUSCA HACER MÁS HISTORIA EN EL MUNDIAL.#MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dvDDhO9Tzc — Teledeporte (@teledeporte) July 14, 2026

"Es difícil describir lo que uno siente. Pero debe ser algo parecido a la felicidad", comentaba el seleccionador.

Oyarzabal, autor del 1-0 de penalti, otro protagonista ante los medios:

El triunfo de UNA FAMILIA Mikel Oyarzabal habla sobre el trabajo de los 26 y lo que hay dentro del vestuario para llegar hasta esta final del #MundialRTVE 🇪🇸🌟 ¡ESPAÑA BUSCARÁ LA SEGUNDA ESTRELLA EL DOMINGO A LAS 21H. EN LA 1! pic.twitter.com/1LVIlJPDRY — Teledeporte (@teledeporte) July 14, 2026

"Feliz y orgulloso de todos. Del grupo. De los 26 que estamos aquí dentro. Hay un gran ambiente. Llevamos una vida maravillosa, fácil y eso ayuda mucho", sentenció el goleador español.