Mourinho y Pellegrini: de la rivalidad al respeto

Lo que durante años fue una de las rivalidades más reconocibles entre entrenadores ha ido perdiendo tensión con el paso del tiempo, hasta desembocar ahora en un gesto de reconciliación que parecía difícil de imaginar cuando ambos coincidieron en España.

La historia entre los dos comenzó en 2010, cuando Mourinho llegó al Real Madrid para sustituir precisamente a Pellegrini. El portugués no tardó en marcar territorio con una de sus frases más recordadas: "Si me echan, no voy a ir al Málaga", en referencia al siguiente destino del técnico chileno. Aquella declaración fue el inicio de una relación marcada durante años por los dardos públicos y una enorme rivalidad deportiva.

El dominio de Mourinho en España

Los primeros enfrentamientos fueron claramente favorables al portugués. Entre 2011 y 2013, Mourinho y Pellegrini se enfrentaron en siete ocasiones, con el Real Madrid frente al Málaga.

El balance fue contundente: cinco victorias para Mourinho, un empate y una derrota. El primer capítulo fue especialmente duro para Pellegrini: el Real Madrid goleó 7-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu, con un triplete de Cristiano Ronaldo.

La historia se repitió con marcadores contundentes. El Madrid volvió a ganar 4-0 en La Rosaleda y, en el último enfrentamiento liguero entre ambos en España, se impuso 6-2 en el Bernabéu. Sin embargo, Pellegrini consiguió una victoria que todavía forma parte de la historia de esta rivalidad: en diciembre de 2012, su Málaga derrotó 3-2 al Real Madrid de Mourinho en La Rosaleda.

Aquella etapa fue la que alimentó la fama de enfrentamiento personal entre ambos. Sin embargo, con el tiempo, la rivalidad deportiva comenzó a trasladarse a otros escenarios.