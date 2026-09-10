La victoria del Barcelona y la derrota del Atlético de Anfield han sido los temas principales de la tertulia de El Primer palo con Juanma Rodríguez, Alfredo Somoza, Paul tenorio y Dani Blanco

La goleada del Barcelona fue comentada también por Marçal Lorente desde la Ciudad Condal. "El Barça está demostrando mucha pegada, 22 goles en cinco partidos" a lo que Paul Tenorio afirmó que "el calendario le está siendo benévolo. A ver cuando lleguen los peores rivales"

La derrota del Atlético de Madrid fue comentada también. "El equipo ha competido, ha jugado bien pero en la segunda parte se ha descosido" afirmaba Dani Blanco y Alfredo Somoza comentó que "la plantilla es buenísima pero el problema es Simeone. Hoy ha vuelto a echar el equipo atrás en la primera parte"

El director de l diario As José Felix Diaz entró en el programa, como flamante jurado del Balón de Oro por parte del periodismo español. "Es una grata noticia que no me esperaba y es una gran responsabilidad"