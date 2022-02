Giro inesperado en el culebrón Mbappé

En Francia ya no ven tan clara la fuga de Kylian Mbappé este verano. En las últimas semanas la situación ha dado un giro inesperado con un acercamiento muy claro entre el PSG y el entorno del astro galo .

El Real Madrid sigue teniendo la delantera con el precontrato vinculante que tiene formado con Kylian, pero en Concha Espina no quieren dar el fichaje como cerrado.

La últimas noticias que llegan desde Francia apuntan a que la renovación de Mbappé con el PSG ya no es una quimera. Así lo asegura el ex futbolista del PSG y actual comentarista en RMC Jerome Rothen: "En agosto había un 99% de posibilidades de que se marchara, ahora hemos a un 65% y me cuentan que todo podría cambiar a mejor para el PSG en cualquier momento".

Para Rothen, la eliminatoria de Champions que enfrenta a Madrid y PSG puede ser clave en la decisión final de Mbappé: "Pesará el aspecto deportivo, sobre todo lo que haga el PSG esta campaña. Me han contado que eliminar al Madrid podría ser positivo para el PSG en este sentido".

El culebrón Mbappé continúa y el Madrid se cubre las espaldas trabajando en silencio en el fichaje de Erling Haaland.