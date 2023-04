El Getafe despide a Quique Sánchez Flores: suena Bordalás

Quique Sánchez Flores deja de ser entrenador del Getafe, horas después de perder ante el Almería (1-2), según ha informado el club azulón en un comunicado.

"El Getafe Club de Fútbol, SAD y Quique Sánchez Flores desvinculan su relación contractual", afirma la entidad azulona, quien precisa que el técnico madrileño y su cuerpo técnico dejan de pertenecer al club y le agradece "el compromiso y profesionalidad que han demostrado desde su llegada con este club, y su dedicación en todo momento".

De esta forma, el Getafe da por finalizada la tercera etapa de Quique Sánchez Flores en el club azulón, al que regresó por última vez el 6 de octubre de 2021 para tomar las riendas de un equipo deprimido como colista tras la disputa de las ocho primeras jornadas del campeonato.

La temporada pasada cumplió el objetivo al revertir la situación y lograr la permanencia pero en la presente, desde el principio, su continuidad al frente del banquillo ha estado en entredicho en numerosas ocasiones por los resultados cosechados y el juego desplegado por el equipo en ciertas fases del campeonato.

Esa falta de sintonía con la grada se notó en el último partido contra el Almería, cuando tras perder escuchó unas críticas que, de forma velada, analizó en conferencia de prensa después.

"Yo siento que tengo una entrega a este club superior a la que puedo. No habrá devolución posible a la entrega absoluta que yo tengo por este club desde la temporada pasada. Dedico muchísimo tiempo. Hemos jugado ochocientos mil partidos en situaciones adversas. Me estoy entregando al máximo y esta temporada me dejará mella en el cuerpo. No es normal la de emociones que estamos viviendo. Entramos en octubre cuando el equipo agonizaba y lo mantuvimos en Primera. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, aunque no me lo devuelvan", comentó.

Ese cariño de Quique Sánchez Flores con el Getafe se cimentó también en las dos anteriores etapas en el banquillo azulón. La primera en la campaña 2004/2005, saldada con una permanencia holgada, y la segunda en la temporada 2014/2015, en la que apenas estuvo siete partidos al frente del equipo entre enero y febrero y dimitió por motivos personales.

Quique Sánchez Flores se va del Getafe esta tercera vez destituido pero como el tercer entrenador con más partidos en la historia del club con 119 encuentros oficiales resumidos en 37 victorias, 36 empates y 46 derrotas. Por delante suyo solo José Bordalás con 212 y Fernando Sierra con 188