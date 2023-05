¿Cometió el Real Madrid alineación indebida ante el Getafe?

El Real Madrid se impuso 1-0 al Getafe gracias a un gol de Marco Asensio. Un partido gris en el que el conjunto azulón se jugaba la vida y en el que Carlo Ancelotti decidió dar minutos hasta a siete teóricos titulares: Courtois, Militao, Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde y Vinícius. Parecen demasiados cuando el conjunto merengue se juega el pase a la final de la Champions el próximo miércoles en la batalla final de Manchester ante el City.

En la recta final del partido, Ancelotti decidió hacer el último cambio. Minutos para Odriozola y el elegido, en un principio, para abandonar el campo fue Asensio. El balear ya se marchaba del campo cuando las alertas saltaron en el Santiago Bernabéu. Camavinga había recibido una dura entrada de Juan Iglesias. Un pisotón a la altura del tendón de Aquiles que le daño su rodilla izquierda. No podía seguir y salió cojeando del campo. Asensio volvió a su posición y el partido se reanudó.

Una acción, la del cambio, que provocó cierta polémica y en la que se ha llegado a apuntar que el Madrid podría haber cometido alineación indebida o que el árbitro del encuentro, Martínez Munuera, había cometido un error capital al dejar volver al terreno de juego al balear cuando ya lo había abandonado y el Madrid debería haber jugado los últimos minutos con 10 hombres, ya que Camvinga no podía seguir. Un error que algunos consideran que debe tener un duro castigo.

La realidad es bien diferente. Es cierto que la lesión de Camavinga alteró los planes, pero pese a que Odriozola ya había saltado al terreno de juego, Asensio nunca sale del mismo, por lo que en ningún momento hubo alineación indebida, solamente Odriozola entra unos segundos antes de la salida de su compañero, por lo que el Madrid juntó 12 jugadores sobre el terreno de juego, pero siempre con el balón detenido. Fueron unas décimas de segundo antes de que Camavinga saliera del campo cojeando y volviera a su posición un Marco Asensio que se quedó parado en plena línea esperando acontecimientos.

La rápida acción del banquillo merengue, con el delegado Chendo a la cabeza, evitó que Asensio llegara a abandonar el terreno de juego, traspasando por completo la línea de banda en ningún momento. Se quedó mirando y hablando con el cuarto árbitro a la espera de la decisión, que no fue otra que su continuidad en el partido y la salida de Camvinga. Si lo hubiera hecho no podría haber vuelto al terreno de juego. El Madrid debería haber terminado el partido con 10 jugadores -no tenía más cambios Ancelotti- o si se le hubiera permitido volver por parte del colegiado ahí sí sería un error importante que traería cola.

A pesar de las especulaciones, en este caso concreto no hay lugar a polémica alguna. Ni alineación indebida ni error de Martínez Munuera. Chendo lo evitó con su perspicacia.