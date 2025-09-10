Mbappé: "El dinero puede destruirlo todo"

Kylian Mbappé ha concedido una extensa entrevista a L'Equipe donde se sincera y habla de aspectos profundos como el fracaso, la presión, la envidia o la avaricia.

¿Tiene Kylian Mbappé derecho a fracasar?

"No. Pero por eso también te tienen en alta estima porque aceptas todo esto, eres resiliente y siempre quieres ganar. Nunca he querido aceptar el fracaso, así que no me molesta que me critiquen por ello. Soy muy exigente conmigo mismo, más exigente que la mayoría, así que lo tomo con mucha calma

¿Puede el dinero destruirlo todo?

"Sí, puede. Cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Hay gente que no ve que tu vida está cambiando; quieren conservar la imagen de cuando eras niño, cuando estabas con ellos... Pero ya no eres el mismo. Tienes responsabilidades, compromisos, un trabajo y cuentas que rendir. Si alguien te acompaña en el camino, es una historia preciosa. Es bueno crecer, llegar a la cima, con la misma familia y una base de confianza. Pero a veces no funciona, y hay que saber decirlo. Eso no significa que el vínculo se haya roto, sino que esta relación no funciona. Es más difícil decirlo que hacerlo, y es un problema al que se enfrentan muchos deportistas y personalidades.

Soy fatalista con el mundo del fútbol, pero no con la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de venir solo a ver un espectáculo y no saber lo que ocurre entre bastidores. Sinceramente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco hace mucho tiempo".

¿Tiene Mbappé una corte a su alrededor?

"No, no. Nunca eres rey. Tuve la suerte de ganar mucho dinero, pero nunca me sentí considerado rey. Que me dieran rienda suelta. Que me dijeran que sí a todo. Cuando hay que decir que no, hay que decir que no... Mis familiares dicen más "no" que "sí " . (Ríe). Siempre me sorprende que digan "sí" .

No se ha casado joven: ¿Le falta equilibrio o no?

"No, porque yo lo elegí. Cada uno construye su vida de forma diferente. Yo lo hice pensando que el fútbol era mi vida y que quería aprovechar al máximo mi carrera. Quizás me equivoqué... (Sonríe). Quizás tenga razón. Solo el futuro me lo dirá, o Dios a su debido tiempo. Cuando uno elige, el resultado es fácil de aceptar".

¿Se imagina tener hijos que odien el fútbol?

Ojalá que sí (risas). Pero creo que, por desgracia, un balón nunca estará lejos... En cualquier caso, jamás le recomendaría a mi hijo que se adentrara en el mundo del fútbol.

¿Zidane será el próximo seleccionador?

"Con él, no hay necesidad de complicar las cosas. Es Zidane. Nadie le va a decir que no. Solo él puede. Si es él, ¡vale! Y si es otro, también. Pero es el único en la historia del fútbol francés que tiene casi todos los derechos".

¿Te molestó que el PSG ganara la Champions?

"Tengo amigos en el equipo y quienes me conocen saben que la amistad es importante para mí. No se puede escupir a un equipo donde están tus amigos, aunque no fuera el PSG. Mi historia terminó y me fui sin remordimientos. Incluso las cosas que hice mal forman parte de mi historia. Cuando jugué allí, estuvimos muy cerca, llegamos a dos semifinales y una final. No ganamos y mi tiempo se acabó. El Real Madrid me llama; siempre ha sido mi sueño; podría haber ido antes..."

El turbio episodio de Estocolmo

"Ni siquiera me preocupó. Simplemente fue triste ver a todos aprovechándose de un tema tan serio. Les pasa a demasiadas mujeres, por desgracia, como para que nos lancemos a por ello para titulares y artículos. Nadie se tomó el tiempo de preguntar qué le pasó a la posible víctima. Y cuando todos vieron que yo no estaba en esta historia, ¿qué pasó? Está en la miseria, nadie sabe dónde está, nos da igual. Es un tema delicado y me entristeció. Sabía que iba a salir adelante porque no estaba involucrado, la policía nunca me llamó, mi nombre nunca se mencionó. Supe desde el principio que todo estaría bien, pero es complicado.

La última vez que lloró...

"La última vez que lloré por fútbol... Solo lloro cuando estoy lesionado. Supongo que las derrotas, de una forma u otra, te las mereces. Nadie se merece una lesión. Tienes mayor o menor influencia en las derrotas. Pero la última vez que casi lloré por fútbol fue cuando perdimos con el PSG contra el Manchester City, en la vuelta de la semifinal (de la Champions League, en 2021). No estaba jugando. Entonces casi lloré porque... no sirves para nada. En el banquillo, era como el ganador de un concurso VIP. En esos momentos, ¿qué te diferencia de los millones de personas que te ven por televisión? Nada".

La selección francesa actual

"Es el equipo más talentoso, sí. El más fuerte, todavía no. El que tiene más potencial, sí. Es infinito. En todas las posiciones, juegan como titulares en los mejores clubes del mundo. Eso es todo. Pero como equipo, todavía no somos más fuertes que el equipo campeón del mundo en 2018 ni que el que llegó a la final en 2022. ¿Tiene este equipo el potencial para ser el mejor? Al 100%. ¿Lo será? Depende de nosotros. Tenemos que ser ambiciosos con jugadores de esta calidad".