La pesadilla de Mendy no termina: ¡Vuelve a lesionarse!

La pesadilla de las lesiones vuelve a tumbar a Ferland Mendy. Nefastas noticias para el zaguero galo y para un Real Madrid que pierde una pieza en defensa. Tras las pruebas realizadas al lateral por los Servicios Médicos del conjunto blanco se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y está pendiente de evolución, aunque su tiempo de ausencia podría rondar las tres semanas.

El calvario de Mendy con las lesiones

El francés se lesionó en la final de Copa del Rey contra el Barcelona -un encuentro en el que, además, volvía a jugar tras 45 días de baja por una lesión muscular- el pasado 26 de abril. A los once minutos entró por él al campo Fran García. El diagnóstico fue una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho. Una lesión grave que dejó al lateral galo fuera de combate en lo que restaba de temporada, incluido el Mundial de Clubes.

Tras reaparecer el pasado miércoles ante el Olympiacos en la Champions después de estar siete meses en el dique seco, el galo ha vuelto a caer, de nuevo, por un problema muscular. Justo cuando iba cogiendo ritmo de competición. Un contratiempo que deja a Xabi sin su mejor lateral a nivel defensivo.

El comunicado del Real Madrid

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pendiente de evolución.