Sorloth evita un lío para el Atlético

El Atlético de Madrid ha sellado este domingo su novena victoria consecutiva en casa ante el Deportivo Alavés (1-0) en la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que un gol de Alexander Sorloth a la vuelta de vestuarios ha bastado a los de Diego Pablo Simeone para asentarse en el cuarto puesto y seguir en la pelea por el título.

El tanto de cabeza del noruego en el minuto 48 acabó con la resistencia del conjunto vitoriano, que apretó en el tramo final y amenazó con llevarse un punto del Metropolitano pero que pasará la semana en posiciones de descenso, a un punto de la salvación. Los del 'Cholo', por su parte, suman ya 41 puntos, los mismos que el Villarreal -con un partido menos- y a ocho del líder Barça, antes de enfrentarse al Galatasaray en Estambul en Liga de Campeones.

Sin grandes novedades en el equipo titular más allá de la oportunidad a Thiago Almada, el Atlético tardó en carburar en una primera parte en la que tocó mucho pero sin excesivo peligro. Giuliano Simeone, por donde pasaban la mayoría de los ataques, celebró su renovación con el club hasta 2030 con un chut que atrapó Antonio Sivera en la primera ocasión del choque.

Sorloth, en un mano a mano en el que se impuso el portero babazorro, y Julián Álvarez, demasiado escorado, trataron de sorprender al cuadro vitoriano, y Giuliano inquietó con un cabezazo que se marchó desviado. Rozando el tiempo extra, Sivera apareció otra vez para sacar de puños un remate de Julián, y Jonny Otto sacó de cabeza otra ocasión de 'La Araña' desde la frontal.

La más clara de los del 'Chacho' Coudet se hizo esperar hasta el descuento, cuando Jon Guridi, sorpresa en el once vasco, no fue de cabecear bien un centro de Carlos Vicente. A ello respondió en tromba el Atleti, con una cuádruple oportunidad en la que Víctor Parada sacó bajo palos un primer remate, antes de que la defensa taponase otros dos disparos y de que de nuevo Parada sacase un nuevo intento en el palo.

La resistencia del 'Glorioso' se acabó una vez regresaron los jugadores de vestuarios. Avisó Sorloth nada más reanudarse el duelo, cuando no alcanzó a rematar bien un balón en el área pequeña, pero el delantero noruego pudo resarcirse poco después al sacar un perfecto testarazo para rematar un genial centro de Pablo Barrios (min.48).

Almada probó al guardameta rival antes de enfilar el camino hacia el banquillo en un triple cambio que ofreció minutos a Koke, Antoine Griezmann y Alex Baena, que pocos minutos después de ingresar en el terreno de juego vio cómo el palo frustraba su tanto.

Los del 'Cholo' no sufrían, con los diez jugadores de campo del Alavés en terreno del conjunto colchonero. En el juego del Atlético, todo pasaba por Barrios, que ofrecía soluciones y organizaba al equipo mientras todo se encaminaba hacia el final.

Aún así, el Alavés apretó en los últimos minutos y provocó tímidos pitos en el Metropolitano, que, eso sí, aplaudió a Sorloth en su retirada y pitó la entrada de Nahuel Molina. Un par de saques de esquina babazorros, con remates de Abde Rebbach y Lucas Boyé, silenciaron el coliseo rojiblanco, que respiró aliviado cuando Cuadra Fernández pitó el final del encuentro.