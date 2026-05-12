Hay tres requisitos indispensables que debe tener todo presidente del Real Madrid según figura en los estatutos del conjunto merengue.

1. Aval bancario del 15% del presupuesto

El candidato debe presentar un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club ese año, y debe hacerlo "con la única y exclusiva garantía de su patrimonio personal".

2. Veinte años de antigüedad como socio

Los estatutos del Real Madrid exigían antes diez años de antigüedad como socio, pero esa cifra se dobló en 2012. Hoy en día se requieren como mínimo veinte años como socio del club blanco.

3. Nacionalidad española

Otro requisito es tener nacionalidad española. Esta condición se introdujo para evitar que pudieran llegar al Santiago Bernabéu los jeques que han ido tomando clubes como Manchester City, PSG o Newcastle.

Una vez cumplidos estos tres requisitos estatutarios, el candidato entra en un proceso que culmina con el voto de los socios para elegir al nuevo presidente.