El lateral izquierdo Javi Galán se convirtió este martes en el segundo fichaje para la temporada 2026-27 del Celta, al que regresa tres años después de ser traspasado al Atlético de Madrid.

El defensa extremeño firma hasta junio de 2028, llega como agente libre tras finalizar su contrato con Osasuna y es el segundo refuerzo del conjunto celeste en este mercado de verano tras el centrocampista Aleix Febas.

Durante su primera etapa en Vigo, Javi Galán disputó un total de 79 partidos oficiales en los que se consolidó como una de las grandes referencias de la banda izquierda, lo que le abrió las puertas del Atlético de Madrid, con el que disputó la Liga de Campeones, la Supercopa de España o el Mundial de Clubes de la FIFA.

"Javi Galán destaca por su capacidad para recorrer toda la banda, su profundidad en ataque y su habilidad para superar rivales en situaciones de uno contra uno. Su precisión en los centros y su facilidad para aprovechar los espacios le convierten en un futbolista que puede encajar a la perfección en el esquema de Claudio Giráldez", destaca el club gallego en su comunicado de prensa.

Tras pasar también por las filas de la Real Sociedad y Osasuna, el defensa regresa ahora al Celta, con el que disputará la próxima edición de la Liga Europa.

Perfil más que necesario

Galán es un perfil —carrilero zurdo— que el Celta no tenía en su plantilla. A pierna natural era necesario el fichaje de un zurdo que pudiera dar amplitud al equipo de Claudio Giráldez. El extremeño —apodado en su día el Rooney de Badajoz— regresa a la que fue su casa y lo hace encantado —su pareja es de Nigrán—.

Con el fichaje del ex del Atlético de Madrid, que se ha rebajado ostensiblemente el sueldo para volver a Vigo, el Celta completa un perfil necesario pero aún le quedan varios por rellenar: Marco Garcés, director deportivo del equipo olívico, busca dos centrales, un extremo con capacidad para desbordar en el uno contra uno, un ‘9’ killer que ataque el área y sea capaz de dar la alternativa y oxígeno a Borja Iglesias, un portero que haga que no se tiemble cada vez que el rumano Radu tiene algún contratiempo y un centrocampista ofensivo con capacidad para generar fútbol en últimos metros —el Celta va con todo para volver a contar con Fer López—.