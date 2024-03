Ilia Topuria ya es español

Ilia Topuria nació en Halle, su origen es Georgia y desde los 15 años, momento en el que se trasladó a Alicante, vive en España. El campeón del peso pluma de la UFC siempre ha dicho que él se siente tan español como georgiano, pero a nivel de papeles y documentos, Ilia aún no lo era. Por eso él mismo pidió al regresar a España que ese sueño se hiciese realidad. Lo ha conseguido.

"El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la concesión de la nacionalidad a Ilia Topuria. Saben que es un luchador de fama mundial en artes marciales mixtas, lleva entrenando en nuestro país desde 2012 y es un ejemplo de superación, constancia y además es un referente en la disciplina deportiva. Por eso, el Consejo de Ministros aprueba la concesión de la nacionalidad a Topuria", confirmó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.

Esto es una completa salvajada. Cuánto hay que aprender de este tío. Padre Topuria. pic.twitter.com/nwwlZ8tlTX — guanyar🍍 (@Guanyarr) February 22, 2024

En su momento, Topuria tuvo que pasar por inmigración cuando regresó de su combate ya siendo campeón del mundo: "Al aterrizar he pensado que por qué tenía que pasar por donde los extranjeros y por qué no he tenido la felicitación del líder de nuestro país. Me dolió, pero no tengo rencor".

Después de esas palabras, Topuria se reunió con Pedro Sánchez, que prometió cumplir el sueño del peleador de origen georgiano. Ahora sí, ese sueño se ha cumplido y Topuria es español.