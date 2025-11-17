Xabier Fortes ataca la NFL en el Bernabéu y la desprecia como "un bodrio"

Xabier Fortes, el periodista y presentador de Televisión Española mostró a través de las redes sociales su opinión sobre la celebración del partido de NFL en el Santiago Bernabéu: "Clarísimo fuera de juego en el Bernabéu. Por cierto, ¿esto no altera la competición, la NFL? Como cuando el Barça y el Villarreal querían jugar en EEUU", escribió recriminando que no se permita disputar un partido de LaLiga en América, pero sí que España acoja encuentros de fútbol americano.

Ante estas declaraciones, muchos seguidores respondieron con enlaces a noticias en los que se exponía que desde 2007 todas las franquicias de la NFL aprobaron que se jueguen partidos fuera de Estados Unidos. Sin embargo, el partido entre Villarreal y FC Barcelona era una decisión unilateral de Tebas que no tenía la aprobación de los 18 clubes restantes ni el sindicato de jugadores.

Minutos más tarde, Xabier Fortes fue tajante con su pensamiento sobre el deporte estadounidense: "Es aburrido de carallo. No hay riesgo de que nos colonicen con este bodrio. Desconecto. Viva el fútbol....el bueno".

Ataque del máximo dirigente de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, también mostró su punto de vista sobre lo ocurrido: "Llevamos semanas escuchando que hoy es ‘un día histórico para el deporte español’ porque la NFL juega en Madrid. Portadas, especiales, alfombra roja… magnífica promoción para la NFL en España, con un estadio español como escaparate", escribió irónicamente.

Tebas atacó al Real Madrid: "Lo más llamativo: el estadio es del mismo club que lideró la cruzada de la "integridad" contra el partido oficial de LaLiga en Miami y ahora lo cede encantado previo pago, por supuesto. Entonces pusieron a jugadores y portavoces a repetir el mismo relato, con idénticas expresiones de adulteración de la competición, mandaron cartas a todas las instituciones posibles, solo les faltó quejarse al Papa, mientras el comisario europeo de Deporte agitaba la bandera de la "tradición" y la AFE se llenaba la boca con "información" y "transparencia", cuando estaban perfectamente informados de cómo se iba a organizar el partido y de que se respetaba la normativa".

Llevamos semanas escuchando que hoy es "un día histórico para el deporte español" porque la NFL juega en Madrid. Portadas, especiales, alfombra roja… magnífica promoción para la NFL en España, con un estadio español como escaparate. Y lo más llamativo: el estadio es del mismo… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 16, 2025

Hasta 78.610 personas se dieron cita en las gradas del Bernabéu, con un espectáculo musical en el descanso y coreografías de cheerleaders. Nada pasó desapercibido para el presidente de la institución: "El partido de Miami tenía el lleno garantizado, una agenda de eventos igual o mayor que la de estos días y servía para internacionalizar nuestra competición. Estábamos hablando de 1 partido de los 380 que juega LaLiga a lo largo de la temporada".

Por último, encontró la razón por la que se opusieron a dejar que LaLiga llegase a Estados Unidos: "Estaba claro que entonces ganó la intoxicación y la falta de visión de futuro. El problema no era la integridad, ni la tradición ni la información: el problema era quién lo impulsaba. Lo impulsaba LaLiga, una institución que todos quieren controlar: unos para que no crezca y así tener el camino más fácil para sus mega competiciones, otros para "rascar" más dinero, y otros para alimentar sus campañas políticas. Seguiremos intentándolo".