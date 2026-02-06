Quién fue Earl Morrall, el quarterback que ha dado el histórico bote a Rosa Rodríguez en Pasapalabra

Earl Morrall. Fue el apellido del mítico quarterback de la NFL el que permitió a Rosa Rodríguez alzarse con el bote más alto de la historia de Pasapalabra tras completar el mítico rosco del programa. De este modo, el deporte fue clave para que lograra 2.716.000 euros después de superar a su contrincante Manu.

En la letra "m", Roberto Leal tenía la siguiente pregunta preparada para Rosa: "Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido como el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP". Rosa no respondió a la primera a esta cuestión, necesitó varios turnos y lo hizo a falta de tan solo un segundo.

Un quarterback para triunfar

Earl Morrall compitió durante 21 temporadas en la liga más importante de fútbol americano (NFL). Su inicio en el deporte fue en la Universidad Estatal de Michigan, donde destacó bajo la dirección del entrenador Clarence "Biggie" Munn. Su rendimiento le llevó a ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 1956 por los San Francisco 49ers.

Otros de los equipos por los que pasó fueron los Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, New York Giants, Baltimore Colts y Miami Dolphins. En los dos últimos, fue una pieza importante.

Morrall comenzó a darse a conocer como uno de los mejores quarterbacks suplentes en la historia de la NFL cuando salía para dar relevo a los jugadores del Hall of Fame Johnny Unitas y Bob Griese. Sin embargo, una lesión de Unitas en 1968 le sirvió a Morrall para convertirse en titular. Lideró a los Baltimore Colts a un récord de 13-1 y se llevó el trofeo el MVP de la liga.

Más tarde, ya en los Miami Dolphins, volvió a ser clave. En 1972 fue el mariscal de campo titular durante gran parte de una temporada en la que los Dolphins hicieron historia con 17 victorias y ninguna derrota. Una lesión le obligó a estar apartado de los terrenos de juego y Bob Griese ocupó su posición, pero tuvo reconocimiento a su papel y recibió un anillo de Super Bowl por su contribución. Morrall falleció el 25 de abril de 2014 a los 79 años.