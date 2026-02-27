El golfista Andrea Pavan cae al vacío por el hueco de un ascensor

El golfista Andrea Pavan sufrió un gran accidente antes de comenzar a disputar el Open de Sudáfrica, torneo perteneciente al DP World Tour disputado en Cabo Verde. El italiano se precipitó desde una altura de dos a tres pisos por el hueco del ascensor después de que se abrieran las puertas y no hubiese cabina. Iba despistado y al no darse cuenta de esta ausencia, Pavan entró y cayó sufriendo lesiones en la espalda y los hombros.

El suceso ocurrió en un complejo de apartamentos que la organización ofrece a los participantes y en el que se alojan varios jugadores. Como consecuencia, tuvo que ser trasladado al hospital y operado de urgencia. Su vida no corre peligro, pero su caso está bajo confidencialidad médica y no se han dado más detalles.

J.T. Higgins, quien fuera su entrenador durante la etapa de la universidad en Texas, mandó un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud: "Según todos los informes, está de buen ánimo, agradecido de estar vivo y de hablar por FaceTime con sus hijos", afirmó.

Su camino

A sus 36 años, Andrea Pavan – que se convirtió en profesional en 2010 y que actualmente es el número 249 del ranking mundial – no podrá disputar finalmente el torneo sudafricano; su aparición más reciente había sido en el Qatar Masters en Doha a principios del mes de febrero.



A lo largo de su trayectoria acumula dos torneos del DPWT, Czech Masters en 2018 y BMW International Open en 2019. Descubrió su pasión por el golf a una temprana edad, consagrándose rápidamente como uno de los mayores talentos de Italia y siendo un jugador conocido por su precisión y tenacidad.