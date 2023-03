Rajada de época de Aleix Espargaró: "El accidente de Márquez me parece gravísimo"

La polémica saltó en el estreno de la temporada en Portimao en la carrera de Moto GP. Un inicio de temporada muy accidentado, con muchas críticas a la Dirección de Carrera y en la que cuatro pilotos terminaron en el hospital. Uno de los más señalados fue Marc Márquez. El piloto español no pudo controlar su ansiedad y en una curva tocó a Jorge Martín y arrolló a Oliveira.

Aleix Espargaró se mostraba muy critico tras el primer gran premio de la temporada. Al enterarse por una pregunta del diario As que cuatro pilotos habían terminado en el hospital después de la carrera, Espargaró explotó contra algunos de sus compañeros: "Esto sí que es algo que me da la sensación de que no aprendemos. Después de las caídas de ayer, hoy la gente ha arrancado igual. Binder me ha chocado y la primera vuelta de Joan Mir es una locura. No sé si podéis ver mi cámara on board... Parecía jugar a los bolos cuando tenía que perder cinco segundos con su penalización. ¿Qué más te da? ¿Para qué te vas a cargar a tres más si tienes que perder cinco segundos? Estas cosas son las que no acabo de entender".

Tras señalar a Joan Mir, tiró con bala contra Marc Márquez: "El accidente de Marc me parece gravísimo. Le podía haber explotado la rodilla a Miguel Oliveira y que se quedara sin correr nunca más en toda su vida. Ha sido un impacto brutal".

Considera Aleix que los pilotos deben hacer más autocrítica: "No hay que echarle la culpa al formato ni a la Dirección de Carrera. Es nuestra culpa, de los pilotos. Yo hoy rodaba un segundo más rápido que Zarco y que las dos KTM y que Álex Márquez, pero no he sido capaz y no he sido lo suficientemente bueno para adelantarlos. ¿Qué hago, los choco? Pues no. Me da mucha rabia hacer la vuelta rápida y acabar noveno, pero esto no es boxeo. Frenaban más tarde que yo y luego se quedaban parados, pero he acabado noveno".